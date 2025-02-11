5 حيل للتخلص من الهالات السوداء- تعرف عليها

- د ب أ

الهالات السوداء تحت العين من أكثر المشكلات التي تزعج النساء، ولكن، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في تقليل هذه الهالات أو التخلص منها.

العناية بالبشرة

أشارت مجلة "Elle" إلى أن استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد فعالة مثل "أسيتيل تيترابيبتيد 5" والكافيين يُسهم في محاربة الهالات السوداء.

هذه المواد تعمل على تضييق الأوعية الدموية الصغيرة المتضخمة التي تظهر عبر الجلد وتُشكل الهالات.

مضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك

تُعتبر مضادات الأكسدة سلاحاً فعالاً آخر في محاربة الهالات السوداء، حيث تحمي البشرة من "الجذور الحرة" وتعزز إنتاج الكولاجين، كما يعمل حمض الهيالورونيك على ترطيب البشرة، بينما يقوم مستخلص لحاء شجرة الحرير بإزالة السموم وتقوية الشعيرات الدموية لتقليل الهالات السوداء والانتفاخات.

الفيلر

بالإضافة إلى ذلك، يمكن دعم إنتاج الكولاجين والإيلاستين وبالتالي التخلص من الهالات السوداء تحت العين عن طريق الحقن بالفيلر المحتوي على حمض الهيالورونيك ومعززات البشرة والبولي نيوكليوتيدات.

التبريد والتصريف اللمفاوي

يُعد التبريد أيضاً مفيداً في مواجهة الهالات السوداء، وكذلك التصريف اللمفاوي باستخدام أسطوانة حجر الكوارتز الوردي أو حجر "غوا شا"، هذه الأدوات تعمل على تضييق الأوعية الدموية وتقليل الهالات السوداء تحت العين.

نمط حياة صحي

لا يقتصر التخلص من الهالات السوداء على استخدام المنتجات أو التقنيات الموضعية، بل يجب أيضاً اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، وأخذ قسط كاف من النوم، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والكحول والابتعاد عن التوتر النفسي.