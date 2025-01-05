ماء البتولا.. ينبوع صحة وجمال شعرك

- د ب أ

يعد ماء البتولا بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر، حيث إنه يعمل على تقوية بنية الشعر، وتهدئة فروة الرأس المتهيجة، مما يحمي الشعر من التساقط.

كنز من المعادن والفيتامينات

وأوضحت مجلة "Brigitte" في موقعها على الإنترنت أن ماء البتولا هو ماء مستخلص من شجرة البتولا، وهو يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، التي تعمل على تقوية بنية الشعر، حيث إنه يحتوي على الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين C.

كما يزخر ماء البتولا بمركبات الفلافونويد، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، مما يجعلها توفر حماية للشعر مما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تهاجم بصيلات الشعر.

تهدئة فروة الرأس

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن ماء البتولا يعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة، كما أنه يمتاز بتأثير إيجابي على نشاط جذور الشعر، مما يساعد في إبطاء تساقط الشعر.

كما يساهم ماء البتولا في تنظيم عملية إنتاج الزهم، مما يساعد في علاج مشكلة قشرة الرأس الدهنية والجافة على حد سواء.

معدل الاستعمال

وعن معدل الاستعمال، أشارت المجلة إلى أنه يمكن تطبيق ماء البتولا كماسك بمعدل مرة كل أسبوع لتجديد وتنشيط فروة الرأس.

وإذا كان المنتج يخلو من الكحول، فإنه يمكن نظرياً استعمال ماء البتولا بعد كل مرة غسل للشعر، الأمر الذي يعد مفيداً للغاية في حالة قشرة الرأس.