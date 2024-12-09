لأصحاب البشرة الدهنية.. شرب الماء ينظم إنتاج الزيوت

تناول الماء بشكل مناسب يؤثر على مدى قدرة الجسم على تنظيم إنتاج الزيت في الجلد، وتقول جامعة كاليفورنيا، إنه إذا كانت بشرتك دهنية بشكل مفرط، فإن شرب الكمية المناسبة من الماء يساعدك على تنظيم إنتاج الزيت في بشرتك، بحيث تصبح أقل دهنية بمرور الوقت، وفقا لموقع"ليفينج سترونج".

ويعتبر الماء حيويا في الحفاظ على عمل أعضاء وأنظمة الجسم بشكل صحيح، وعندما تجف البشرة، يمكن أن تصبح شاحبة وجافة ومتشققة، وستبدأ الغدد الدهنية في الجلد في إنتاج الزيوت والدهون بشكل مفرط للتعويض عن نقص الترطيب، ما يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية وحب الشباب، ولتصحيح الإفراط في إنتاج الزيت في الجلد، من المهم استهلاك كمية كافية من الماء طوال اليوم.

وينصح الخبراء بشرب 8 أكواب من الماء يوميا، لترطيب الجسم بالكامل من الداخل والخارج بشكل فعال، وبمجرد ترطيب البشرة بشكل صحيح، ستتلقى الغدد الدهنية إشارات من المخ تفيد بعدم الحاجة إلى الزيوت الزائدة، وبالتالي سيعمل ذلك على إبطاء إنتاج الزيوت في البشرة. وتقليل ظهور حب الشباب.

ولضمان استهلاكك للكمية المناسبة من الماء كل يوم اصطحب معك زجاجة ماء، واحرص على تناوله من فترة لأخرى، وإذا لم يكن الماء العادي مستساغا، أضف ربع ليمونة لتحسين النكهة وزيادة الانتعاش بالحصول على فيتامين سي.