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جريئة وساحرة.. 20 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

05:30 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة يسرا في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    درة
  • عرض 20 صورة
    ريا بن راشد بالأحمر
  • عرض 20 صورة
    أمينة خليل بالأسود
  • عرض 20 صورة
    يسرا ونيلي على السجادة الحمراء
  • عرض 20 صورة
    أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    قصة فستان أمينة خليل
  • عرض 20 صورة
    يسرا بالذهبي
  • عرض 20 صورة
    اسماء جلال في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    درة بإطلالة جذابة
  • عرض 20 صورة
    درة في الأسود بمهرجان البحر الأسود
  • عرض 20 صورة
    ريا بن راشد بالاحمر
  • عرض 20 صورة
    درة بإطلالة ساحرة في مهرجان البحر الأحخمر
  • عرض 20 صورة
    تارا عماد في البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    نانسي عجرم في مهرجان البحر الأحمر\
  • عرض 20 صورة
    درة في البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    نانسي عجرم
  • عرض 20 صورة
    أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- شيماء مرسي


تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات خطفت أنظار الجميع وعدسات الكاميرات والمصورين.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي:


درة:

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ومزينا بالكشكشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.


أسماء جلال:

ارتدت الفنانة سلمى جلال فستان باللون الأسود المخمل بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.


ريا أبي راشد:


تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.


نانسي عجرم:


ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللونين الفضي اللامع والأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

كارمن سليمان:


ارتدت المطربة كارمن سليمان بفستان طويل باللون الأوف وايت مزينا بالتطريزات.


تارا عماد:

تألقت الفنانة تارا عماد بفستان طويل بقصة الكت باللون الفضي اللامع.

مهرجان البحر الأحمر إطلالة النجوم في البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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