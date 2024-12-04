جريئة وساحرة.. 20 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- شيماء مرسي
تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات خطفت أنظار الجميع وعدسات الكاميرات والمصورين.
فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي:
درة:
ظهرت الفنانة درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ومزينا بالكشكشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.
أسماء جلال:
ارتدت الفنانة سلمى جلال فستان باللون الأسود المخمل بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
ريا أبي راشد:
تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.
نانسي عجرم:
ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللونين الفضي اللامع والأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
كارمن سليمان:
ارتدت المطربة كارمن سليمان بفستان طويل باللون الأوف وايت مزينا بالتطريزات.
تارا عماد:
تألقت الفنانة تارا عماد بفستان طويل بقصة الكت باللون الفضي اللامع.
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