جريئة وساحرة.. 20 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

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إعادة الألبوم



كتبت- شيماء مرسي



تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات خطفت أنظار الجميع وعدسات الكاميرات والمصورين.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي:



درة:

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ومزينا بالكشكشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.



أسماء جلال:

ارتدت الفنانة سلمى جلال فستان باللون الأسود المخمل بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.



ريا أبي راشد:



تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.



نانسي عجرم:



ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللونين الفضي اللامع والأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

كارمن سليمان:



ارتدت المطربة كارمن سليمان بفستان طويل باللون الأوف وايت مزينا بالتطريزات.



تارا عماد:

تألقت الفنانة تارا عماد بفستان طويل بقصة الكت باللون الفضي اللامع.