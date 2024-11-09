حقيقة أم خرافة؟.. إليك وصفات سحرية للرموش

الرموش الطويلة والكثيفة تمنح العينين جاذبية خاصة وتزيد من الثقة بالنفس.

وعلى الرغم من وجود العديد من المنتجات التجارية المتاحة لتعزيز نمو الرموش، إلا أن الكثيرين يفضلون اللجوء إلى العلاجات الطبيعية. ف

هل يمكن حقًا تحقيق نتائج ملحوظة باستخدام مكونات طبيعية؟ وما هي أبرز الوصفات التي أثبتت فعاليتها في تقوية وتكثيف الرموش؟

قال خبير الصحة، الدكتور إريك بيرغ، إن هناك طرق أفضل الطرق لتحسين صحة الرموش وجعلها أكثر كثافة ولمعانا.

وأوصى بيرج، المتخصص في نظام كيتو الغذائي والصيام المتقطع، باستخدام مزيج من المعادن والزيوت الطبيعية لتحقيق أفضل النتائج.

وخلال مقطع فيديو له على "يوتيوب"، أوضح بيرغ أن "الرموش تتكون أساسا من البروتين، ولكن لصناعة هذا البروتين، يحتاج الجسم إلى معادن نادرة تساعد على تكوين الأحماض الأمينية التي تتحول إلى بروتينات".

وواصل: "نقص بعض هذه المعادن يمكن أن يسبب مشكلات صحية تؤثر على جسمك، مثل فقدان الرموش أو ضعفها".

وأكد بيرج أن الزنك معدن أساسي للنمو الصحي للرموش والشعر بشكل عام.

وأضاف: "إذا كنت تتناول مكملات الزنك، من الأفضل اختيار مكمل يحتوي على مزيج من المعادن النادرة، لأن الزنك يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك توازن مع معادن أخرى".

وُنصح بتجنب تناول الزنك مع مكملات النحاس أو الحديد أو الفوسفور في الوقت نفسه، حيث يفضل أن يكون هناك فاصل بين تناول هذه المكملات للحصول على أفضل فائدة.

ونصح أيضًا الدكتور بيرج باستخدام زيت الخروع لتحفيز نمو الرموش. وقال: "يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، الذي يساعد في تحسين كثافة الرموش وجعلها أكثر لمعانا".