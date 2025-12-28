كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنه سيتم إنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية، حيث وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي من حيث المبدأ على إنشاء الجامعات التكنولوجية التالية: (جامعة المنوفية التكنولوجية - جامعة بنها التكنولوجية - جامعة سوهاج التكنولوجية - جامعة السويس التكنولوجية - جامعة العريش التكنولوجية - جامعة كفر الشيخ التكنولوجية، جامعة دمياط الجديدة التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة قنا التكنولوجية)، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف الوزير، خلال ملف حصاد الجامعات التكنولوجية، 2025، الصادر عن وزارة التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات التعليمية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، لما لها من دور محوري في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا المسار شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 على مستوى الإتاحة والجودة والشراكات الدولية.

وأشار عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بعقد شراكات محلية ودولية مع مؤسسات تعليمية وصناعية مرموقة في دول مثل الصين و كوريا واسكتلندا، والانضمام إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية.

وأوضح الوزير أن عدد الجامعات التكنولوجية بلغ حاليًا 14 جامعة، وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة حلوان التكنولوجية، جامعة الفيوم التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية)، بالإضافة إلى (جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وجامعة السويدي التكنولوجية)، مؤكدًا أن هذه الجامعات تقدم برامج تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المتغير.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية يتم بناءً على دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي للأقاليم السبعة وفق الأنشطة الاقتصادية والصناعية بها، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الاستفادة من تقارير المنظمات الدولية المرموقة، بشأن فرص العمل العالمية والاحتياجات المستقبلية للعمالة الماهرة، مع تحقيق التكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي من حيث طرق تصميم المناهج وأساليب التعلم والتدريب والتقويم.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الدولية بين الجامعات التكنولوجية المصرية ونظيرتها العالمية والمؤسسات الأكاديمية العريقة في الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية مزودة بمعامل وورش حديثة تعتمد على أحدث النظم العالمية، بما يوفر تجربة تعليمية متكاملة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي من خلال الشراكات التعليمية والتدريبية مع المؤسسات الإنتاجية.

وأشار الجيوشي إلى أن عام 2025 شهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، فضلًا عن انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين الجامعات والمؤسسات الخدمية والصناعية، بهدف تدريب الطلاب عمليًا وصقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

ولفت أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، حيث وصل عدد الطلاب المستجدين الملتحقين بالجامعات التكنولوجية إلى ما يصل إلى 19 ألف طالب خلال العام الدراسي 2025/2025، ليصل إجمالي عدد الطلاب بالجامعات التكنولوجية بالعام الحالي إلى نحو 58 ألف طالب، وهو ما يعكس زيادة توجه المجتمع نحو التعليم التكنولوجي، وزيادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في هذا المسار التعليمي الواعد.

