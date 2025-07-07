هل ترتبط السعة اللترية للمحرك بالقوة الحصانية للسيارة؟

القاهرة - (مصراوي):

في عالم السيارات، يعتقد الكثير من المقبلين على الشراء أن المحرك الأكبر حجمًا بالضرورة يعطي قوة حصانية أكبر، وهذا الاعتقاد صحيح جزئيًا لكنه لا ينطبق على جميع محركات السيارات حيث هناك سيارات بمحركات صغيرة وتستخرج قوة حصانية كبيرة.

ويجهل البعض العلاقة بين السعة اللترية للمحرك والقوة الحصانية الناتجة عن تشغيل المحرك، إذ يتخيل الكثير أنه كلما زادت السعة اللترية للمحرك زادت بالتبعية القوة الحصانية وهو أمر غير صحيح.

ويفند التقرير الآتي العلاقة بين السعة اللترية والقوة الحصانية:

العلاقة بين السعة والقوة: حقيقة أم مبالغة؟

السعة اللترية للمحرك، أو ما يعرف بـ"Engine Displacement"، تشير إلى حجم غرف الاحتراق داخل المحرك، وتقاس عادةً بالليتر أو السنتيمتر المكعب (CC).

من الناحية النظرية، كلما زادت السعة، زادت كمية الوقود والهواء القابلة للاحتراق، ما يؤدي إلى إنتاج طاقة أكبر، وبالتالي يوجد ارتباط نسبي بين حجم المحرك والقوة الناتجة عنه.

لكن الواقع التقني اليوم أكثر تعقيدًا، حيث أن التطور التكنولوجي أخرج لنا محركات صغيرة موفرة للوقود وفي نفس الوقت تنتج قوة كبيرة تعادل أو تزيد عن محركات بسعات لترية كبيرة.

ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

الشاحن التوربيني (Turbocharger): يضخ الهواء بالقوة إلى داخل المحرك، ما يزيد من كفاءة الاحتراق ويعزز القوة دون الحاجة إلى زيادة الحجم.

أنظمة الصمامات المتقدمة: مثل VVT-i أو VTEC، التي تتيح تدفقًا أكثر كفاءة للهواء والوقود داخل الأسطوانات.

سرعة دوران المحرك (RPM): بعض المحركات الصغيرة قادرة على الدوران بسرعات عالية، ما يعزز إنتاج القوة الحصانية.

تقنيات الحقن المباشر: تحسن تلك التقنية من توزيع الوقود وتزيد من كفاءة الاحتراق.

تصميم هندسي متطور: يسمح بتحقيق أداء أفضل من خلال وزن أقل ومواد محسنة.

أمثلة من السوق

محرك سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني في بعض السيارات الرياضية يولد ما يزيد عن 250 حصانًا.

في المقابل، قد يولد محرك تقليدي بسعة 3.0 لتر قوة أقل من ذلك، بسبب غياب أنظمة الشحن أو التكنولوجيا الحديثة.

قال أخصائي هندسة المحركات، ماركو تامي، إن الربط بين السعة والقوة كان صحيحًا في الماضي، لكن اليوم يمكن لمحرك صغير الحجم أن يقدم أداء يفوق محركات أكبر، والفضل يعود إلى الشحن التوربيني والتقنيات الحديثة في إدارة الاحتراق."

وعليه فإن السعة اللترية لم تعد المعيار الوحيد لتحديد قوة السيارة. بل أصبحت التكنولوجيا وجودة التصميم هي الفيصل الحقيقي. لذلك، قبل الحكم على سيارة من حجم محركها فقط، من الضروري النظر في باقي العوامل التقنية التي تحدد الأداء الفعلي على الطريق.

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