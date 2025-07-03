كيف تتخلص من الصدأ السطحي على السيارة بـ4 خطوات في المنزل؟

برلين - (د ب أ):

عندما يبدأ الصدأ الحقيقي في التغلغل في معدن السيارة، تبدأ سلسلة من المشاكل الخطيرة، لكن إذا كان الأمر يتعلق فقط بما يعرف بالصدأ السطحي، فإن الوضع يكون أقل خطورة ويمكن التعامل معه بسهولة.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن طلاء السيارة والصفائح المعدنية (الصاج) يتعرضان يوميا للعوامل البيئية مثل المطر والثلج وملح الطرق، مما يؤدي إلى تآكل المعدن.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك جزيئات معدنية دقيقة تستقر على الطلاء. وتأتي هذه الجزيئات غالبا من غبار الفرامل وعوادم السيارات والمصانع أو حتى من سكك القطارات. وعند ملامستها للأكسجين تبدأ عملية الأكسدة، مما يؤدي إلى ظهور الصدأ غير المرغوب فيه على سطح السيارة.

تأثير مدمر

وعلى الرغم من أن الصدأ السطحي يبدو أقل خطرا من الصدأ العميق، فإن تأثيره على المدى الطويل يمكن أن يكون مدمرا؛ إذ تبدأ طبقة الطلاء بالتآكل تدريجيا.

وإذا لم تتم معالجته، فقد يتطلب الأمر في النهاية استبدال الأجزاء المتضررة، وهو ما قد يكلف الكثير من المال.

ولتجنب هذا السيناريو، يمكن إزالة الصدأ السطحي باستخدام مواد خاصة أو حتى بعض الوسائل المنزلية مثل حمض الليمون أو الكولا.

هل يمكن إزالة الصدأ بالتلميع؟

لا يُنصح أبدا بمحاولة إزالة الصدأ السطحي بالتلميع مباشرة؛ لأن الجزيئات العالقة على الطلاء قد تتسبب في خدوش دائمة.

في التقرير الآتي خطوات إزالة الصدأ في خطوات بسيطة:

الخطوة 1: رش مزيل الصدأ

إذا لم يكن واضحا ما إذا كانت البقع على الطلاء ناتجة عن صدأ سطحي أم عن اتساخات عادية، فيمكن لمزيل الصدأ أن يساعد في الكشف عن ذلك. عند رشه يتحول لونه – إذا تفاعل مع جزيئات الحديد – إلى الأحمر أو البنفسجي.

الخطوة 2: شطف مزيل الصدأ

يجب الالتزام بمدة التفاعل المحددة في تعليمات الشركة المصنعة قبل الشطف. بعد ذلك، يتم شطف السيارة جيدا باستخدام الماء، ويُفضل باستخدام جهاز ضغط عالٍ؛ فالكثير من هذه المواد تلتصق بقوة على السطح لضمان فعالية التنظيف، ولكنها تحتاج إلى شطف وافٍ لتجنب الروائح أو البقايا اللاصقة في الزوايا الصعبة.

الخطوة 3: غسيل يدوي شامل

بعد الشطف، ينصح بغسيل يدوي شامل للسيارة لإزالة ما تبقى من الاتساخات أو آثار الصدأ.

الخطوة 4: الفحص النهائي

بعد تجفيف السيارة، يجب فحص الأماكن، التي كانت مصابة بالصدأ. إذا بقيت بقع سوداء أو شعرت بوجود نتوءات عند لمس السطح، فيجب تكرار المعالجة ورش مزيل الصدأ مرة أخرى.

الوقاية

لمن يرغب في حماية سيارته بعد التنظيف، يوصى بتلميع الطلاء، ثم تغليفه بطبقة حماية (مثل الشمع)؛ حيث يجعل ذلك الطلاء أكثر مقاومة للعوامل البيئية.

كما يمكن الاستعانة بخدمة تلميع وتهيئة السيارة لدى مركز متخصص لضمان أفضل نتيجة.