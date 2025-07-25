الريداتير كلمة السر للحفاظ على السيارة من درجات الحرارة المرتفعة

كتب - محمود أمين:

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى الاهتمام بصيانة أجزاء السيارة الحيوية، وعلى رأسها ردياتير السيارة.

يعتبر ردياتير السيارة أحد الأجزاء الأساسية التي تساهم في الحفاظ على درجة حرارة المحرك ضمن المعدلات الطبيعية، وبالتالي يساعد في تجنب مشكلات السخونة الزائدة التي قد تؤدي إلى تعطل المحرك أو تدميره.

ما أهمية تنظيف ردياتير السيارة؟

ردياتير السيارة يعمل على تبريد سائل التبريد الذي يمر عبر المحرك، ما يساعد في تقليل درجة حرارته ويمنع المحرك من السخونة المفرطة.

وبمرور الوقت، قد يتراكم الأوساخ والغبار داخل الردياتير، مما يقلل من كفاءته في تبريد المحرك.

لذا فإن تنظيف الردياتير بشكل دوري قبل بداية فصل الصيف يُعد خطوة هامة لضمان أداء مثالي للمحرك وتجنب المشكلات التي قد تنتج عن السخونة المفرطة، مثل تلف الأجزاء الداخلية للمحرك أو انفجار خرطوم الماء.

نصائح لتنظيف ردياتير السيارة في الصيف

إليك بعض النصائح الهامة التي يجب اتباعها لتنظيف ردياتير السيارة بشكل صحيح مع انطلاق فصل الصيف:

التأكد من مستوى سائل التبريد

قبل البدء في عملية تنظيف الردياتير، يجب التأكد من مستوى سائل التبريد (المعروف أيضًا بماء الرادياتير) داخل السيارة. إذا كان مستوى السائل منخفضًا، يجب إضافته وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للسيارة. قد يتسبب نقص سائل التبريد في تأثير سلبي على أداء الردياتير ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.

إيقاف السيارة في مكان آمن

قبل أي عملية تنظيف، تأكد من أن السيارة متوقفة في مكان آمن، بعيدًا عن حركة المرور. قم بإيقاف المحرك واترك السيارة تبرد تمامًا قبل البدء في تنظيف الردياتير، حيث يمكن أن يسبب السائل الساخن أضرارًا أو حروقًا.

استخدام هواء مضغوط

تعتبر الهواء المضغوط من أفضل الطرق لتنظيف الردياتير من الأوساخ المتراكمة مثل الغبار أو الأوراق الصغيرة أو الحشرات. يمكن استخدام جهاز هواء مضغوط لتنظيف الأجزاء الخارجية للردياتير، وذلك عبر النفخ في الزعانف الموجودة في الردياتير لإزالة الأوساخ. يُفضل النفخ بشكل تدريجي لتجنب تلف الزعانف أو الأجزاء الحساسة.

استخدام سائل تنظيف الرادياتير

إذا كنت ترغب في تنظيف الردياتير بشكل أعمق، يمكنك استخدام سائل تنظيف الرادياتير المتوفر في محلات قطع الغيار. هذا السائل يساعد في إزالة الرواسب المتراكمة داخل النظام، سواء في الردياتير أو الأنابيب الداخلية. يُستخدم السائل عبر إضافة كمية منه إلى نظام التبريد، ثم يتم تشغيل المحرك لمدة قصيرة (حوالي 10-15 دقيقة) لضمان توزيع السائل داخل الأنابيب، ثم يتم تفريغه تمامًا.

غسيل الردياتير بالماء

بعد استخدام سائل التنظيف، يمكنك غسل الردياتير بالماء النظيف لإزالة أي بقايا من السائل التنظيف أو الأوساخ. يُفضل استخدام خرطوم مياه ذو ضغط منخفض حتى لا تتلف أجزاء الردياتير. تأكد من أن الردياتير جاف تمامًا قبل إعادة تشغيل السيارة.

التحقق من سائل التبريد

بعد الانتهاء من تنظيف الردياتير، تأكد من أن سائل التبريد في السيارة لا يزال بمستوى مناسب. قد يتطلب الأمر إضافة المزيد من سائل التبريد لتعبئة النظام إلى المستوى المطلوب. تأكد من استخدام سائل تبريد مطابق للمعايير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.