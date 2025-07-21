القاهرة - (مصراوي):

في سوق السيارات المستعملة هناك مصطلح شائع بين البائعين والتجار وهو سيارة بـ"تكييف ثلاجة"، ويجهل الكثير من المقبلين على الشراء الفرق بين السيارة المزودة بتكييف AC تقليدي والتكييف الثلاجة.

والحقيقة أنه لا يوجد فرق جوهري في مكونات نظام الـAC التقليدي والثلاجة، ولكن تشبيه تبريد مكيف السيارة بتبريد الثلاجات المنزلية يرجع إلى قدرة المكيف على التبريد السريع للمقصورة وقوة اندفاع الهواء البارد من فتحات التهوية.

وتتميز السيارات المزودة بتكييف سريع التبريد بوجود مكثف أفضل وضاغط عالي الكفاءة وتوزيع هواء محسن، وعزل مقصورة محكم؛ قد تصل درجات حرارة الهواء الخارج من الفتحات إلى مستويات شديدة البرودة (أقل من 8 °C) عند صيانته جيدًا.

آلية عمل النظامين

نظام التكييف التقليدي في السيارة يعتمد على مبدأ التبريد بالتكثيف: ضاغط (Compressor)، مكثف (Condenser)، صمام تمدد، ومبخر (Evaporator) يعمل بنفس الطريقة في الثلاجات المنزلية.

يقوم التكييف بسحب الحرارة من داخل المقصورة ويتم طردها إلى الخارج، بينما يضغط الفريون ويتبدل بين الحالة السائلة والغازية لتبريد الهواء الداخل.

الفرق التقني بين "Car AC" و "High Performance AC"

في السيارات العادية تتركز المقارنة على تكييف ينطلق من نفس المبادئ التقنية.

المكثف عالي الأداء (High Performance condenser) بنيته مصممة لتعزيز تبريد الهواء بفضل مساحة أكبر وتصميم زعانف أفضل، ما يحسن نقل الحرارة ويخفض حرارة الهواء بشكل أسرع.

الاستهلاك والتبريد القوي

الاستخدام المكثف لتكييف السيارة - وخاصة نمط "تكييف الثلاجة"- قد يرفع استهلاك الوقود بنسبة 8‑10 % تقريبا، نظرًا لأنه يستنزف 4 أحصنة إضافية من المحرك أثناء التشغيل.

نصائح لتحسين أداء التكييف

استخدام وضع "driver only" لتبريد المقعد الأمامي فقط

إغلاق النوافذ عند السرعات العالية لتجنب مقاومة الهواء الزائدة

العناية والصيانة

تحقق من نظافة وتنظيف الفلاتر، وفحص ضغط الفريون دوريًا لأن أي تسرب أو انسداد يؤثر على قوة التبريد ويجعل النظام يعمل بطاقته القصوى دون نتيجة، ما يرفع الضغط على المحرك.

يمكن استخدام مقياس حرارة لإخراج الهواء من الفتحات بعد التشغيل بنمط إعادة التدوير؛ إذا كنت تقيس أقل من 8 °C، فهذا مؤشر على تبريد ممتاز، أما إذا اقترب من أو تجاوز ذلك، فقد يدل على تسرب أو ضعف الأداء.

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