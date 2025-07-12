برلين - (د ب أ):

أوصت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" بضبط درجة حرارة مكيف هواء السيارة بحيث لا تقل عن درجة الحرارة الخارجية بأكثر من 6 درجات مئوية.

مشاكل بالدورة الدموية

وعللت المجلة الألمانية ذلك بأن تبريد المقصورة الداخلية للسيارة أكثر من اللازم قد يتسبب في الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية عند النزول من السيارة، فضلا عن زيادة استهلاك الوقود.

ومن ناحية أخرى، لا يُنصح بإيقاف تشغيل مكيف الهواء وفتح النوافذ لتوفير الوقود؛ نظرا لأن فتح النافذة يُزيد من مقاومة الهواء، وبالتالي زيادة استهلاك الوقود، كما أن الحرارة الشديدة تتسبب في ضعف التركيز أثناء القيادة، مما يرفع خطر وقوع حادث.

علاوة على ذلك، فإن عدم استخدام نظام تكييف هواء ميكانيكي قد يسبب أضرارا أكثر مما يوفر، فحتى عند إيقاف تشغيل النظام يتم تشغيل سيره بواسطة محرك الاحتراق الداخلي.

وفي حال إيقاف تشغيل النظام بشكل دائم، لن يتم تزييت عمود الضاغط بشكل كافٍ، مما قد يؤدي إلى تسريبات، الأمر الذي يتسبب بدوره في الحاجة إلى إصلاحه.

إعادة التعبئة

وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أن أنظمة تكييف الهواء تفقد ما بين 8% و15% من سائل التبريد سنويا أثناء التشغيل. لذلك، يُنصح عادةً بإعادة تعبئة نظام تكييف هواء السيارة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، شريطة عدم وجود أي تسريبات.

كما يُنصح بصيانة نظام تكييف الهواء بانتظام وفحصه للتأكد من عمله بكفاءة عالية لضمان أداء تبريد مثالي. فبذلك فقط يمكن ضمان عمل جميع المكونات بشكل صحيح ومنع نمو البكتيريا والفطريات والجراثيم الأخرى.