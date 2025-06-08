للمبتدئين.. كيف تفحص مستوى زيت محرك السيارة لتفادي المشاكل

أوصت هيئة الفحص الفني الألمانية (TÜV NORD) فحص مستوى زيت المحرك من آن لآخر للتحقق من مستواه وإعادة ملئه عند الضرورة.

وأوضحت الهيئة أن إجراء عملية فحص مستوى الزيت يتطلب أن يكون المحرك دافئا مع وقوف السيارة على سطح مستوٍ.

وتبدأ عملية الفحص بعد إيقاف المحرك ببضعة دقائق لكي يعود السائل إلى حوض الزيت، بعد ذلك يتم سحب عصا قياس الزيت ومسحها بقطعة قماش نظيفة.

وبعدها يتم إدخال عصا القياس مرة أخرى في الفتحة الخاصة بها وسحبها والنظر في مستوى الزيت ووجوده في النطاق المحدد أو إعادة ملئه مرة أخرى.

وتشتمل معظم السيارات اليوم على مصباح مؤشر مستوى الزيت أو يمكن الاستعلام عن مستوى الزيت الدقيق عن طريق كمبيوتر السيارة.

الالتزام بالفواصل الزمنية

ويُوصى بالالتزام بالفواصل الزمنية أو المسافات المحددة لتغيير الزيت، مع مراعاة أن القيادة داخل المدن تعمل على تغيير خصائص الزيت بسرعة بسبب عدم وصول درجة حرارة تشغيل المحرك للدرجة المناسبة في أغلب الأحيان.

ويلتقط فلتر الزيت أية رواسب، وإذا تم انسداده، فسوف تمر جزيئات الزيت مع الاتساخات، والتي تزيد تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك.

وينبغي الاعتماد على نوع الزيت المنصوص عليه في أوراق السيارة ودليل التشغيل؛ حيث تختلف الزيوت المناسبة لكل محرك من شركة لأخرى ومن نوع محرك لآخر، كما أن الزيوت المناسبة لمحركات البنزين لا تناسب مثيلاتها العاملة بوقود الديزل، كما لا يجوز مزجهما.

جدير بالذكر أن مهمة زيت المحرك تتمثل في تشحيم الأجزاء المعدنية الداخلية للمحرك مع العمل على عدم تآكلها أثناء الحركة، والتقاط الجسيمات الناتجة عن الاحتكاكات الداخلية، فضلا عن دوره في تبريد المحرك وتقليل درجات الحرارة الداخلية له.

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