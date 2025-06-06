القاهرة - (مصراوي):

ينصح خبراء السيارات، السائقين الذين يستخدمون سياراتهم في الرحلات خلال إجازات الأعياد، بعدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على السلامة وتجنب الأعطال والمشكلات أثناء الرحلة.

ويمكن التعرف علي هذه النصائح التي يجب اتباعها أثناء رحلات السفر في أجازات عيد الفطر المبارك من خلال الآتي:

1 ضبط الإطارات

يجب زيادة ضغط هواء الإطارات قبل السفر ويمكن معرفة قيم ضغط هواء الإطارات على الجانب الداخلي للغطاء الخارجي لخزان الوقود .

2 التخطيط المسبق

يجب التخطيط المسبق للرحلة بما في ذلك فترات الراحة، والتعرف على أي أعمال طرق أو أعطال على مسار الرحلة قبل القيام بها.

3 الكشف على السيارة

الكشف على السيارة قبل الرحلة من حيث مستوى السوائل من الزيوت ومياه التبريد .

4 زجاجات المياه

ضرورة الاحتفاظ بزجاجات مياه في السيارة خصوصاً في الأجواء الحارة.

5 تناول القهوة

ينصح بتناول القهوة لقائدي السيارات علي طرق السفر الطويلة، لزيادة التركيز علي الطريق.

6 فترات الراحة

يقل التركيز في أثناء القيادة بعد ساعتين، ولذلك ينصح بفترات راحة كل ساعتين تشمل الخروج من السيارة مع تمرينات خفيفة لمدة 15 دقيقة قبل استئناف القيادة.

7 الحمولة

ينصح الخبراء من التخلص من الحمولة الزائدة الغير ضرورية قدر الإمكان، قبل القيام برحلات السفر الطويلة .

8 النظارات الشمسية

خلال السفر في مواجهة أشعة الشمس يجب استعمال حاجز الشمس الأمامي وارتداء نظارات شمسية من نوع جيد.

9 حقيبة الطوارئ

ضرورة الاحتفاظ بحقيبة طوارئ في السيارة بها بعض المأكولات الخفيفة وشاحن للهاتف الجوال وخرائط وإسعافات أولية.

10 ألعاب الأطفال

إذا كنت تصطحب أطفالاً في أثناء الرحلة فالأفضل توفير بعض الألعاب وأدوات التسلية لهم.

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