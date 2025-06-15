سائل التبريد في السيارة.. كيفية الفحص والتعبئة والاستبدال

برلين - (د ب أ):

يعد الحفاظ على مستوى سائل التبريد في السيارة أمرا بالغ الأهمية لتجنب ارتفاع حرارة المحرك وحدوث أضرار جسيمة.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أنه على الرغم من أن أنظمة التبريد الحديثة مصممة لتكون شبه خالية من الصيانة، إلا أن تسرب السائل بسبب خلل في الخراطيم أو ثقب في المبرد أو تلف في مضخة الماء قد يؤدي إلى نقصه.

وفي مثل هذه الحالات، لا يكفي مجرد تعبئة السائل، بل يجب التوجه إلى ورشة متخصصة للكشف عن مصدر التسرب وإصلاحه، تجنبا لتلف المحرك أو الإصلاحات المكلفة.

سائل التبريد المناسب

وأوضحت المجلة الألمانية أن اختيار سائل التبريد المناسب يعتمد على نوع السيارة، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة النوع المناسب من خلال دليل التشغيل أو من خلال العلامات المطبوعة أو المحفورة على خزان التبريد. كما توفر المتاجر المتخصصة ومواقع الشركات المصنّعة كتيبات توضح مطابقة السوائل لمواصفات السيارات المختلفة.

وحذر الخبراء الألمان من خلط أنواع مختلفة من سوائل التبريد، خاصة تلك التي تحتوي على السيليكات وتلك الخالية منها؛ حيث قد يؤدي الخلط إلى تفاعل كيميائي يضعف خصائص الحماية من التآكل.

مواد شديدة السمية

وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أن سائل التبريد يحتوي على مواد كيميائية شديدة السُمية؛ لذا يجب تجنب ملامسة الجلد أو ابتلاعه، والحرص على ارتداء القفازات أثناء التعامل معه.

كما يحظر فتح غطاء الخزان والمحرك لا يزال ساخنا أو في حالة تشغيل؛ لأن الضغط داخل النظام قد يؤدي إلى اندفاع البخار والسائل الساخن، مما قد يتسبب في حروق خطيرة.

ويوجد خزان سائل التبريد عادة في حجرة المحرك، وهو شفاف جزئيا ويحمل علامات “Max” و“Min” ، التي تتيح فحص مستوى السائل من الخارج دون الحاجة إلى فتحه.

لون السائل

ويجب الانتباه إلى لون السائل أيضا؛ فإذا بدا متغير اللون أو احتوى على جزيئات عالقة، فقد يشير ذلك إلى وجود صدأ، في حين أن ظهور طبقة زيتية قد يكون دلالة على تلف في حشية رأس الأسطوانة.

ولا يُنصح باستخدام ماء الصنبور لتعبئة سائل التبريد، إذ يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم قد تتسبب في ترسبات تُضعف أداء النظام وتتلف الحشيات. وفي الحالات الطارئة فقط، يمكن استخدام مياه معدنية غير غازية، ويُفضل الماء المقطر.

استبدال سائل التبريد

ولاستبدال سائل التبريد، ينبغي إيقاف السيارة وانتظار المحرك حتى يبرد تماما، ثم فتح غطاء خزان التبريد، ثم فتح صمام التصريف وتصريف السائل القديم وجمعه في وعاء محكم الإغلاق، ثم شطف النظام بماء منخفض الكالسيوم وحمض الستريك، ثم يتم إغلاق الصمامات.

وبعد ذلك تتم تعبئة الخليط الجديد من الماء المقطر ومادة التبريد حتى العلامة “Max” حسب تعليمات دليل السيارة. وبعد ذلك يتم تشغيل المحرك حتى يسخن، ثم فحص مستوى السائل مرة أخرى.

التخلص من سائل التبريد القديم

يُصنف سائل التبريد ضمن النفايات الخطرة بسبب احتوائه على مواد كيميائية مضادة للتجمد والتآكل، ويحظر التخلص منه في مياه الصرف أو في البيئة. لذا يجب جمعه في أوعية مناسبة (مثل عبوات بلاستيكية مغلقة بإحكام)، وتسليمه إلى مراكز متخصصة في جمع المواد الخطرة.

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