برلين - (د ب أ):

لا يقتصر تنظيف السيارة والعناية بها بشكل منتظم على المظهر الخارجي فحسب، بل يشمل أيضا الأجزاء البلاستيكية في الداخل والخارج، والتي تتعرض بمرور الوقت للتلف وفقدان اللون والبريق.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن الأسطح البلاستيكية تشكل جزءا أساسيا من تصميم السيارات الحديثة سواء في المقصورة الداخلية أو الهيكل الخارجي.

ويعود ذلك إلى مزايا هذه المادة، التي تشمل انخفاض التكلفة وسهولة التشكيل، بالإضافة إلى المتانة العالية ومقاومة الحرارة والرطوبة.

وأضافت المجلة الألمانية أنه مع مرور الوقت قد تصبح هذه الأجزاء هشة أو باهتة أو تتعرض للخدش، مشيرة إلى أن منظفات البلاستيك تساعد على إعادة اللمعان للأسطح، كما أنها تقلل من الشحنات الكهربائية الساكنة، التي تجذب الغبار، خصوصا في أجزاء مثل الأبواب ولوحة القيادة.

أما في الجزء الخارجي، فإن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يؤدي إلى بهتان اللون، لا سيما في الأجزاء البلاستيكية غير المطلية.

وتأتي هنا أهمية استخدام مستحضرات العناية بالبلاستيك، التي تعيد اللون وتحمي من مزيد من التلف، ما يمنح السيارة مظهرا أنيقا ومعتنى به، وهو أمر مهم خصوصا عند إعادة البيع.

إزالة الغبار والاتساخات

وعن كيفية العناية، أوضحت "أوتو تسايتونج" أن العناية تبدأ بإزالة الغبار والاتساخات باستخدام ماء وصابون أو مناديل مبللة، ويمكن أيضا استخدام منظف زجاج.

وبعد التنظيف، يتم وضع مستحضر العناية بالبلاستيك للحصول على أفضل نتيجة. وفي حال كانت الأجزاء البلاستيكية الخارجية متضررة بشدة، يمكن اللجوء إلى إعادة طلائها بلون مناسب.

ويراعى أن ليست كل المنتجات مناسبة لجميع الأجزاء؛ فبعض المستحضرات صالحة للداخل فقط، وبعضها للخارج، وبعضها يستخدم لكليهما. ويفضل اختيار المستحضر سهل الاستخدام.

وينبغي كذلك التأكد من احتواء المنتج على حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وأن يكون مقاوما للماء والغبار.

وأكد الخبراء الألمان أن البلاستيك مادة سهلة التنظيف بشكل عام، مشيرين إلى أن معظم المنظفات الخفيفة تؤدي المهمة بنجاح.

لكن الأجزاء الخارجية، وخصوصا غير المطلية، تحتاج إلى عناية خاصة بسبب تعرضها للظروف الجوية. ويمكن استخدام منظف مخصص يحتوي على جسيمات لونية تعزز عمق اللون واللمعان.

مواد منزلية للعناية بالسيارة

وأشارت "أوتو تسايتونج " إلى أنه يمكن أيضا استخدام المواد المنزلية التالية للعناية بالأجزاء البلاستيكية بالسيارة:

سائل الغسيل:

يحتوي على مواد مبيضة تصلح للمكون البلاستيكي الخارجي، لكنه غير مناسب لداخل السيارة.

مزيج الماء والخل:

فعال في إزالة الاتساخات، لكنه قد يترك رائحة مزعجة تستدعي استخدام معطر هواء.

زيت الزيتون:

لإضفاء لمعان على البلاستيك الأسود؛ حيث توضع كمية صغيرة من الزيت على قطعة قماش، ويُمسح بها السطح البلاستيكي، ثم يترك لمدة 15 إلى 30 قيقة، ثم يتم مسح الآثار الزائدة بقطعة قماش نظيفة حتى تختفي الآثار الزيتية.