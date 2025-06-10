ما أهمية اسبراي العزل المخصص لأسقف السيارات القماش؟

برلين - (د ب أ):

تحتاج السيارات الكابريو ذات السقف القماشي إلى عناية خاصة، من بينها المعالجة المنتظمة باستخدام اسبراي العزل.

مزايا العزل

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن مزايا العزل تتمثل في أن يكون السقف مقاوما لعوامل الطقس المختلفة، كما أنه يحول دون تسرب الرطوبة إلى النسيج.

وأضافت المجلة الألمانية أن اسبراي العزل يقوم بتكوين طبقة واقية على سطح القماش تمنع تسرب المياه أو الاتساخات إلى الداخل، وتغلف هذه الطبقة القماش لتجعل الماء يتدحرج على السطح كما يفعل على الطلاء أو الزجاج.

وتعد عملية العزل ضرورية؛ نظرا لأن المعالجة الميكانيكية – كما هو الحال في مغاسل السيارات – يمكن أن تتلف طبقة العزل الأصلية. لذا ينصح الخبراء بإجراء عملية عزل منتظمة، على الأقل مرة كل عامين حسب طبيعة الاستخدام.

وعندما تبدأ طبقة العزل الأصلية، التي تأتي من المصنع، بالتلاشي، يصبح من المهم إعادة معالجة السقف بمنتج خاص. وتختلف المدة بين كل مرة عزل وأخرى بحسب الاستخدام، وبحسب المنتج أيضا المستخدم في عملية العزل؛ فبسبب العوامل البيئية والتنظيف المتكرر يفقد القماش والخيوط المحيطة به حمايته الأصلية.

تنظيف جيد

وقبل إجراء عملية العزل، يجب تنظيف السقف جيدا من جميع الاتساخات والمواد العالقة مثل صمغ الأشجار أو فضلات الطيور، وذلك باستخدام منظف خاص لهذا النوع من الأسقف. وتستغرق هذه الخطوة حوالي 20 إلى 30 دقيقة، تليها مرحلة تجفيف قد تمتد من نصف ساعة إلى عدة ساعات.

وبعد التأكد من أن السطح نظيف وخالٍ من الدهون يتم تطبيق اسبراي العزل على السطح الجاف، لكن بعض المنتجات يمكن استخدامها على سطح مبلل؛ لذا من الضروري قراءة تعليمات الاستخدام بعناية.

وتتضمن التعليمات عادةً تحديد ما إذا كان المنتج يُستخدم في الظل (غالبا) أو تحت أشعة الشمس المباشرة (نادرا). وبعد الرش يجب ترك المنتج لفترة كافية ليتغلغل في القماش، ويفضل أن يكون السقف مغلقا خلال هذه المدة. وينبغي تنفيذ العملية في أماكن جيدة التهوية مثل الورش المغلقة.

وتُحدد المدة الدقيقة للتفاعل في تعليمات الاستخدام، وغالبا ما تتراوح بين30 دقيقة و3 ساعات. وبعد الانتهاء، يصبح السقف معزولا ومقاوما للماء مجددا.

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