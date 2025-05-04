تأثير كارثي على الموتور.. حقيقة نصيحة استخدام "زيوت الطائرات" للسيارة

القاهرة - (مصراوي):

انتشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدد من المؤثرين في قطاع السيارات، يوصون متابعيهم باستخدام زيوت محركات الطائرات بدلًا من الزيوت التقليدية الخاصة بالسيارات.

وفي مقطع فيديو بعنوان "اتحداك لو تعرف فوائد زيت الطائرات الأسود" والذي شوهد مئات الآلاف من المرات وأعيد نشره بالآلاف، تم الترويج فيه إلى أفضلية زيوت الطائرات مقارنة بزيوت السيارات.

لكن هل بالفعل زيوت الطائرات أفضل لمحرك السيارة وخاصة إذا ما تم المقارنة بين ظروف التشغيل التي تتعرض لها الطائرة والضغط الجوي الكبير بالمقارنة مع تشغيل محرك السيارة على الأرض.

يقول مارك ويبو، خبير بمجلة "أوتوسبوروج" الألمانية إن السوائل المصنعة لبعض المحركات لا يمكن بالضرورة ضمان فاعليتها أو أمانها إذا تم استخدامها مع محركات أخرى.

وأضاف ويبو أن محركات سيارات الركوب على سبيل المثال توصي الشركات المصنعة لها بأنواع معينة من زيوت المحركات ذات لزوجة وقدرة على التحمل تختلف عن زيوت محركات الشاحنات الكبيرة.

وينسحب ذلك على المحركات التي تستخدمها الطائرات، إذ أن ظروف وطبيعة الاستخدام تختلف بشكل كلي عن السيارات.

ويتضح من خلال النقاط الآتية أوجه الاختلاف الأساسية التي تعكس مخاطر استخدام زيت الطائرة للسيارة أو زيت السيارة للطائرة.

أولًا . تم تصميم محركات الطائرات لتحمل درجات حرارة وضغوط أعلى بكثير من محركات السيارات. زيوت الطائرات مصممة لتحمل هذه الظروف القاسية، فيما صممت محركات السيارات لتحمل ظروف تشغيل مختلفة، مثل درجات حرارة وضغوط أقل من الطائرات.

ثانيًا . زيوت الطائرات غالبًا ما تكون أكثر لزوجة من زيوت السيارات، ما يساعد على تحمل الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة، كما أنها تحتوي على إضافات خاصة تساعد على تحمل الظروف القاسية وتحسين أداء المحرك وهذه الإضافات ليست بالضرورة ذات إفادة لمحركات السيارات.

ما المخاطر المحتملة لاستخدام زيوت الطائرات في السيارات؟

1. تأثير على أداء المحرك: قد تؤثر زيوت الطائرات على أداء محرك السيارة، ما قد يؤدي إلى انخفاض في الكفاءة وزيادة في استهلاك الوقود.

2. تلف المحرك: استخدام زيوت الطائرات في السيارات قد يؤدي إلى تلف المحرك بسبب الاختلافات في اللزوجة والاضافات.

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