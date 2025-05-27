خطوات مهمة يجب اتباعها لتجهيز السيارة لرحلات المصيف

برلين - (د ب أ):

مع حلول فصل الصيف يتعين على قائدي السيارات اتخاذ بعض التدابير المهمة لتجهيز السيارة للانطلاق بها في العطلات الصيفية.

وأوضحت الجمعية الألمانية للفحص الفني (GTÜ) أنه من الأفضل البدء في هذه الفحوصات قبل أسبوعين من الانطلاق في العطلة الصيفية، وذلك من خلال إجراء فحص شامل ودقيق للسيارة.

ويمكن لقائد السيارة القيام ببعض هذه الفحوصات بنفسه، ولكن هناك بعض الإجراءات تتطلب التوجه إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

وتشمل الفحوصات، التي يتطلب فحصها لدى الفنيين، الإطارات وسائل التبريد وقياس مستوى الزيت وسائل غسل الزجاج الأمامي وإعادة ملء الخزان والإضاءة وتجهيزات السلامة والفرامل.

الإطارات

كما تنصح الجمعية الألمانية بألا يقل عمق مداس الإطارات عن 4 ملم؛ لأن ذلك يقلل من خطر الانزلاق على الماء في حالة هطول الأمطار بغزارة.

بالإضافة إلى أنه يجب التحقق من عدم وجود أي أضرار مثل التشققات أو الأجسام الغريبة في مداس الإطار، وينبغي ضبط ضغط هواء الإطارات وفقا لتعليمات الشركة المنتجة للسيارة مع تعديله مع بداية الرحلة بما يتناسب مع الحمولة الإضافية، والتي تشمل الأمتعة والركاب.

ويمكن العثور على قيم ضبط ضغط هواء الإطارات في دليل تشغيل السيارة أو على الملصقات الموجودة على الجانب الداخلي لغطاء خزان الوقود أو على العمود B في السيارة.

زيت المحرك

ويتعين على صاحب السيارة التحقق مما إذا كان زيت المحرك لا يزال جديدا أو أنه يحتاج تغييره، وأوضحت الجمعية الألمانية للفحص الفني أن زيت المحرك القديم يفقد قدرته على التزليق مع مرور الوقت، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار بالمحرك مع التحميل الشديد أثناء السفر.

ومن الأمور الواجب مراعاتها أيضا أثناء تحضير السيارة للسفر فحص حالة أقراص المكابح وبطانات المكابح لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى فحص تجهيزات الإضاءة سواء كانت الكشافات الأمامية أو المصابيح الخلفية وإشارات تغيير الاتجاه ومصابيح الفرامل.

يجب أن تعمل كل هذه التجهيزات بصورة سليمة، وإذا لم يكن الوضع كذلك فيجب استبدال اللمبات التالفة، واستبدال أضواء زينون أو مصابيح LED لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.

وأثناء السفر في الرحلات الصيفية يجب أن تتضمن السيارة سترة تحذير ومثلث تحذير وحقيبة الإسعافات الأولية، وأشارت الجمعية الألمانية للفحص الفني إلى أن سترة التحذير تعتبر من التجهيزات الإلزامية في السيارة، ويجب أن تكون هناك سترة لكل ركاب السيارة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة، حتى يسهل رؤية جميع الركاب عند مغادرة السيارة في حالة الطوارئ.

تأمين الحمولة

كما يجب تأمين الحمولة أثناء السير، حتى لا تنزلق أو تنقلب أو تتدحرج أو تسقط أو يصدر عنها ضجيج أثناء عمليات الكبح المفاجئ أو مناورات القيادة المفاجئة. ويراعى وضع الأمتعة الثقيلة بشكل أساسي أسفل صندوق الأمتعة بالسيارة، وأن تكون ملاصقة لظهر المقاعد الخلفية مباشرة، وبهذه الطريقة يضمن قائد السيارة عدم انزلاق الأمتعة للأمام أثناء الكبح المفاجئ.

ويجب وضع الأمتعة الأخف وزنا في الأعلى مع ضرورة تأمينها بواسطة شبكة الأمتعة إذا لزم الأمر، ومن الأفضل تجنب وضع أية أشياء سائبة داخل السيارة؛ لأنها تصبح بمثابة مقذوفات خطرة عند عمليات الكبح المفاجئة.

ونصحت الجمعية الألمانية للفحص الفني بعدم تجاوز الحد الأقصى للوزن الإجمالي المسموح به، وفي حالة الشك يمكن التحقق من الوزن من خلال استخدام وزن سيارة مناسب، وعادة ما يمكن العثور على الوزن الإجمالي للسيارة في رخصة السيارة، وعادة ما يحتسب عدد الركاب ضمن هذا الوزن.

حقيبة الإسعافات الأولية

وبالنسبة لحقيبة الإسعافات الأولية، فإنه يجب التحقق من وجود جميع مكونات الحقيبة وأن يكون تاريخ صلاحية هذه المكونات لا يزال ساريا، ويمكن الحصول على المكونات البديلة بسرعة وبتكلفة زهيدة، ويعتبر وجود كشاف يدوي من التجهيزات المفيدة للغاية في السيارة.

ومن الأفضل الانطلاق بالسيارة بعد أخذ قسط كافٍ من الراحة، كما يجب تجنب تحميل السيارة في اللحظات الأخيرة، وفي يوم السفر يجب التحقق من جميع الأمور بسرعة، ويجب أن تكون المأكولات والمشروبات في متناول اليد أثناء السفر.

تكييف الهواء

وحتى إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية خارج السيارة، فإن الجمعية الألمانية للفحص الفني لا تنصح بضبط درجة مكيف الهواء على قيمة منخفضة؛ لأن ذلك يسبب مشكلات في الدورة الدموية.

وتتراوح درجة الحرارة المريحة داخل مقصورة السيارة بين 22 و25 درجة مئوية، ومن الأفضل بدء الرحلة في الصباح المبكر أو المساء حتى تتجنب درجات الحرارة المرتفعة أثناء الظهيرة.

راحة منتظمة

ونصح الخبراء الألمان بضرورة أخذ فترة راحة كل ساعتين على أقصى تقدير أثناء القيادة، مع إجراء بعض التمارين البسيطة مثل تمارين الإطالة والحركات الدائرية للذراعين أو الجلوس قرفصاء مع أخذ نفس عميق عدة مرات.

ومن الأمور المفيدة أثناء السفر تجنب الوجبات الدسمة واستبدالها بالوجبات الخفيفة والصحية مع تناول الكثير من السوائل، وخاصة الماء، وذلك من أجل الحفاظ على الأداء البدني والذهني أثناء القيادة وتجنب التعرض لغفوة النوم الخطرة على الطريق.

ويمكن التناوب بين الركاب على قيادة السيارة أثناء الرحلات الطويلة، إن أمكن؛ حيث يساعد ذلك على منع تشتت الانتباه والتعرض لمواقف خطرة.

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