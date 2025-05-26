للمقبلين على شراء سكوتر كهربائي جديد.. اتبعوا هذه الخطوات

برلين - (د ب أ):

أصبح السكوتر الكهربائي من الوسائل المحببة للكثيرين سواء للتنقل السريع إلى العمل أو لشراء مستلزمات صغيرة من المتجر القريب أو لتخفيف الجهد البدني.

وأوضح نادي السيارات "أوروبا" الألماني أنه ينبغي الانتباه إلى المعايير المهمة التالية لشراء الموديل المناسب:

الاحتياجات الشخصي

من المهم التحقق مما إذا كانت مواصفات السكوتر تناسب وزن المتسخدم وظروف استخدامه؛ فبعض الموديلات لا تتحمل أكثر من 100 كجم، بينما تدعم الطرازات الأفضل وزنا يصل إلى 150 كجم.

متطلبات السلامة

يفضل أن يكون السكوتر مجهزا بمكابح فائقة ونظام إضاءة وعواكس وجرس تنبيه، في حين تعد العجلات الكبيرة وأنظمة التعليق الخاصة مع شوكة النبض والإطارات الهوائية ميزات اختيارية تزيد من الراحة على الطرق غير المستوية.

وينصح خبراء النادي باختيار طراز مزود بإشارات انعطاف لتفادي رفع اليد عن المقود عند تغيير الاتجاه، ما يُعد غير آمن في المواقف اليومية. كما يُفضل تجنب المكابح الأمامية الكهربائية أو الدفع الأمامي؛ نظرا لأنهما قد يؤثران سلبا على استقرار السكوتر وسلوك القيادة.

قابلية الطي والنقل

يتعين التحقق من إمكانية تجهيز السكوتر بملحقات اختيارية، كما أن من ينوي حمل السكوتر في وسائل النقل العام عليه اختيار طراز خفيف الوزن مزود بآلية طي عملية وسهلة. ومن المهم أيضا أن تناسب البطارية وطرق شحنها المستخدم، كما يتعين النظر إلى مدى السير، الذي توفره البطارية.

تجربة القيادة

وينصح الخبراء بإجراء تجربة قيادة قصيرة قبل الشراء لاختبار الراحة والأداء؛ فالمظهر الخارجي لا يكفي لاتخاذ قرار الشراء، لكن تجربة القيادة تختلف كثيرا.

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