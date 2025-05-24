نصائح مهمة لتجهيز مكيف هواء السيارة للصيف

شتوتجارت - (د ب أ):

مع حلول فصل الصيف ينبغي اتخاذ بعض التدابير المهمة لتجهيز مكيف هواء السيارة لموسم الطقس الحار، وذلك للاستمتاع بالهواء العليل داخل السيارة من ناحية، وتجنب انبعاث روائح كريهة من ناحية أخرى.

تغيير الفلتر

وأوضح نادي السيارات الأوروبي (ACE) أن الفلتر يؤثر على جودة الهواء وأداء التبريد، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت يتراكم الغبار الناعم وحبوب اللقاح والجزيئات الأخرى هناك، مما يقلل من أدائه تدريجيا، لذا ينبغي تغييره عندما يكون ذلك ضروريا.

تنظيف قنوات التهوية

كما ينبغي أيضا تنظيف قنوات التهوية؛ حيث يمكن أن تتراكم الأوساخ والجراثيم بها، وفي أسوأ الأحوال قد ينشأ العفن هناك، مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة داخل السيارة.

وللحيلولة دون حدوث ذلك، ينبغي تنظيف قنوات التهوية بواسطة بخاخ أو رغوة التنظيف.

ومن المفيد أيضا إيقاف تشغيل مكيف الهواء قبل حوالي خمس دقائق من نهاية الرحلة وترك المروحة فقط تعمل، وذلك كي لا تتبقى أي رطوبة تقريبا في فتحات التهوية، مما يحول دون انبعاث رائحة العفن.

فحص مستوى سائل التبريد

وحتى مع الصيانة الجيدة، فإن فعالية مكيف الهواء يمكن أن تنخفض بمرور الوقت. لذا ينبغي زيارة الورشة الفنية لفحص مستوى سائل التبريد وإعادة تعبئته إذا لزم الأمر.

وتتطلب السيارات المستعملة القديمة عادةً إجراء هذا الفحص كل سنتين إلى ثلاث سنوات للتأكد من أن مكيف الهواء الخاص بها يعمل بشكل صحيح.