متى ينبغي تغيير فلتر المقصورة الداخلية للسيارة؟

برلين - (د ب أ):

أوصت جمعية المهندسين الألمان بتغيير فلتر المقصورة الداخلية للسيارة كل ستة أشهر، على سبيل المثال مع بداية الربيع ومع بداية الشتاء.

ومن جانبها، أوصت شركة "كارجلاس" الألمانية المتخصصة في زجاج السيارات بتغيير فلتر المقصورة الداخلية للسيارة كل 15 ألف كلم على أقصى تقدير.

أهمية التغيير

وعن أهمية تغيير فلتر المقصورة الداخلية للسيارة، أوضحت جمعية المهندسين الألمان أنه إذا كان فلتر المقصورة مُحمّلا بالملوثات، فإنه يطلق الأوساخ مرة أخرى مع تدفق الهواء. علاوة على ذلك، يمكن للملوثات المتراكمة أن توفر بيئة خصبة لنمو العفن والبكتيريا.

ويمتاز فلتر الكربون النشط بأداء أفضل؛ حيث إنه يتمتع بتأثير مضاد للحساسية ومضاد للبكتيريا. وبالإضافة إلى ترشيح الجسيمات، فإنه يوفر أيضا الحماية ضد الغازات الضارة ومسببات الحساسية.