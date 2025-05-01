5 حالات يجب بعدها أن تستبدل خوذة الرأس قبل قيادة دراجتك النارية

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أنه يتعين على قائدي الدراجات النارية التحقق من مدى سلامة الخوذة مع فحص الدراجة النارية قبل الانطلاق بها لأول مرة بعد إيقافها خلال موسم الشتاء.

وأوضح الخبراء الألمان أن الخوذة قد تبدو نظيفة وسليمة من الخارج، إلا أنها تكون قديمة أو متهالكة، وفي مثل هذه الحالات فمن الأفضل شراء خوذة جديدة.

ومن ضمن العيوب، التي تظهر في الخوذات القديمة، تهتك وتآكل البطانة الداخلية وتشقق المطاط وتغير لون الخوذة في منطقة الذقن أو ظهور علامات تآكل، ولا تقتصر مساوئ هذه العلامات على الحد من الراحة أثناء الارتداء، ولكنها تؤثر سلبا على التهوية وتحد من تأثير الحماية للخوذة.

لا تستخدم الخوذة بعد الحادث!

ويتعين على قائد الدراجة النارية استبدال الخوذة بعد وقوع حادث أو إذا سقطت على سطح صلب، وحتى إذا لم تكن هناك تلفيات واضحة فإن الهيكل الأساسي قد يكون تعرض لأضرار غير مرئية.

ويختلف الوضع مع واقي الوجه، ففي حالة ظهور خدوش أو غيوم طفيفة، فإنه يمكن إصلاح هذه التلفيات من خلال استبدال "واقي الوجه".

عمر الخوذة

ويعتبر عمر الخوذة أيضا من العوامل المهمة، التي يجب مراعاتها، فبغض النظر عن الحالة الخارجية للخوذة تبدأ علامات تآكل الخامات في الظهور بعد عشر سنوات على أقصى تقدير.

ولذلك تفقد الخوذة تأثير الحماية الخاص بها بعد هذه الفترة، ولذلك يجب في الأحوال المثالية شراء خوذة جديدة بعد خمس إلى سبع سنوات.

ومن المهم أيضا اختيار موديل يتوافق مع علامة الفحص ECE، ومن الأفضل أيضا أن تكون الخوذة مطابقة للمواصفة ECE-R 22.06 الحالية.

ويرتبط اختيار الخوذة المناسبة بعدة عوامل؛ حيث توفر الخوذات ذات الوجه الكامل أو الخوذات المغلقة بدون وظيفة الطي أفضل حماية لعدم وجود نقاط ضعف ميكانيكية مثل المفصلات.

وزن الخوذة

علاوة على أن وزن الخوذة يلعب دورا حاسما في الراحة والسلامة، ونصح الخبراء الألمان باستعمال الخوذات بوزن يتراوح بين 1000 و1300 جرام؛ لأنها تحافظ على الرقبة حتى في الرحلات الطويلة.

ومن الأفضل أيضا الاعتماد على الخوذات الإيروديناميكية؛ لأنها تشكل إجهادا أقل على عضلات الرقبة، وتسبب ضجيج رياح أقل في أغلب الأحيان.

الهيكل الخارجي

ينبغي على قائد الدراجة النارية مراعاة الهيكل الخارجي عند شراء الخوذة الجديدة، وتمتاز اللدائن الصلبة بأنها أكثر قوة ومتانة من اللدائن الحرارية، والتي تعتبر أكثر عرضة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وفي داخل الخوذة كلما زادت البطانة المصنوعة من البوليسترين، زادت قدرة الخوذة على امتصاص طاقة الصدمات في حالات الطوارئ، ولا ينصح الخبراء الألمان باستعمال الموديلات الأقل سُمكا.

وعند شراء الخوذة لأول مرة يمكن تحديد حجم الرأس من خلال قياس محيط الرأس عند مستوى ارتفاع الجبهة وفوق الأذن مباشرة، ومن الأمور المهمة أيضا أن يتم تجريب الخوذة قبل الشراء، والتي ستكون ضيقة في البداية، ولكن هذا طبيعي ومطلوب، وبعد ارتداء الخوذة لمدة 20 أو 30 دقيقة سيتمكن قائد الدراجة النارية من تحديد العيوب والشكاوى بها.