نقاط مهمة ينبغي مراعاتها قبل الانطلاق بالسيارة الكهربائية

برلين - (د ب أ):

تعد السيارات الكهربائية خيارا مثاليا للتقليل من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة، وخاصة عند السفر لمسافات طويلة. وقد تم تطوير العديد من الطرازات لتقطع مسافات طويلة كالتي يحتاج المرء لقطعها في رحلات العطلات.

وفيما يلي تقدم الهيئة الألمانية للفحص الفني بعض النقاط المهمة، التي ينبغي مراعاتها قبل الانطلاق بالسيارة الكهربائية في العطلات:

التخطيط للرحلة ومواقع محطات الشحن

يساعد التخطيط الجيد للرحلات على تقليل المسافات المقطوعة واختيار الطريق الأنسب للرحلة، مع استخدام تطبيقات الملاحة، التي تحدد المسارات الأقل ازدحاما والأكثر توفيرا للطاقة.

وتأتي العديد من موديلات السيارات الكهربائية الآن مزودة بأنظمة ملاحة مدمجة يمكنها مساعدة قائد السيارة في العثور على محطات الشحن على طول الطريق أثناء السفر.

وللقيام برحلة خالية من التوتر، فمن المفيد التخطيط لمحطات الشحن مسبقا، وذلك بوضع خط سير للرحلة بناء على مواقع محطات الشحن الكهربائية، التي تضمن لك إعادة الشحن عند الحاجة والوصول إلى الوجهة بأمان.

وهناك أيضا الكثير من التطبيقات، التي يمكن أن تساعد قائد السيارة في العثور على أنظمة الشحن على طول المسار المخطط له وتبقيه على إطلاع دائم بالمعلومات في الوقت الفعلي حول عدد المنافذ المتاحة للشحن عند الاقتراب.

دمج فترات الراحة مع الشحن

عند التخطيط المسبق للرحلة يمكن ضبط وقت التوقف لإعادة شحن البطارية ليتزامن مع موعد وجبات الطعام أو استراحات القيادة أو التوقف لتناول القهوة بحيث لا يشعر قائد السيارة بالملل أثناء شحن البطارية.

تفقد ظروف الطقس

أشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة الشديدة يمكن أن تحد بشكل خطير من مدى سير السيارة الكهربائية.

ففي الطقس البارد، تفقد البطاريات شحنتها بسرعة، كما يمكن للطقس الحار أيضا أن يحد من مدى السير، ولكن ليس بنفس القدر، كما يمكن للطقسين أن يبطئا عملية الشحن.

لذا يوصى بالتحقق من توقعات الطقس قبل المغادرة لمعرفة ما إذا كانت درجات الحرارة القصوى قد تؤثر بالسلب على الرحلة. وإذا كان الجو حارا أو باردا، فيتعين على قائد السيارة "تهيئة" البطارية قبل الشحن، وهي عملية تعمل على تدفئة البطارية أو تبريدها إلى نطاق درجة الحرارة المثالي وتساعدها على الشحن بشكل أسرع وتدوم لفترة أطول.

القيادة الموفرة في الاستهلاك

يساعد إجراء بعض التغييرات على سلوك القيادة في زيادة مدى السير عن طريق استخدام نظام تثبيت السرعة للحفاظ على سرعة ثابتة أو ضبط السيارة الكهربائية على "الوضع الاقتصادي"، والذي سيؤدي إلى إطالة مدى السير عن طريق الحد من التسارع والتخلي عن مناورات التسارع الشديد.

وينبغي أيضا تقليل دورات الشحن الخاصة بالبطارية قدر الإمكان، وعدم الاعتماد على تقنية الشحن السريع إلا عند الضرورة.

ويُوصى أيضا بتشغيل التجهيزات المستهلكة للتيار عند الحاجة إليها فقط، ومحاولة الاستفادة منها قدر الإمكان أثناء الشحن، على سبيل المثال يمكن تشغيل نظام التدفئة أو المكيف أثناء اتصال السيارة بالشاحن قبل المغادرة.

تقليل الوزن الزائد

يساعد تقليل الوزن الزائد في السيارة بإزالة العناصر غير الضرورية من صندوق الأمتعة وأماكن التخزين في زيادة مدى السير. ويُوصى أيضا بفحص ضغط هواء الإطارات بشكل منتظم وإعادة ضبطه.

كما يُوصى بالقيادة في درجات الحرارة المناسبة على سبيل المثال يمكن تجنب أوقات ذروة ارتفاع درجات الحرارة بالسير صباحا أو مساء، كما يُفضل صف السيارة في مكان مظلل ودافئ مثل المرآب.