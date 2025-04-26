كيفية استخدام سبراي العناية بمقصورة السيارة

برلين - (د ب أ):

تحتاج مقصورة السيارة إلى العناية من آن لآخر للحفاظ على رونقها، ولهذا الغرض ينبغي استخدام اسبراي العناية بقمرة القيادة.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن العناية بالمواد البلاستيكية والأسطح الموجودة في قمرة القيادة باستخدام الاسبراي ليست عملية معقدة، لكن ينبغي الانتباه إلى ضرورة إبعاد أية عناصر قد تعوق عملية التنظيف مثل حامل الهاتف، ثم إزالة الاتساخات الشديدة والخشنة عن طريق المكنسة الكهربائية.

وقد تكون هناك ضرورة لتليين البقع العنيدة وإزالتها باستخدام قطعة قماشية رطبة، تجنبا لخدش الأسطح أثناء عملية التنظيف.

ويمكن الوصول إلى الأماكن الصعبة كفتحات التهوية وإزالة الاتساخات منها عن طريق فرشاة صغيرة، كما يمكن الاستعانة بمسدس الهواء الموجود في محطات غسل السيارات.

المنظف المناسب

وشدد الخبراء على أهمية استخدام المنظف المناسب لسطح قمرة القيادة؛ فالمواد، التي تناسب الأسطح الجلدية على سبيل المثال، ليست مناسبة للأسطح البلاستيكية، كما ينبغي توخي الحذر مع الشاشات اللمسية وشاشة نظام الملتيميديا وزجاج العدادات.

ويُوصى أيضا قبل التنظيف الشامل بتطبيق المادة على جزء صغير والانتظار لعدة أيام لملاحظة ظهور أية تغييرات في ملمس أو لون السطح.

بخاخات سائلة

وأشارت "أوتو تسايتونج " إلى أن معظم المنظفات عبارة عن بخاخات سائلة يتم رشها ببساطة على الأسطح، والتي تكون مبللة بعض الشيء، وقد تتطلب بعض المنتجات التطبيق مباشرة على قطعة قماش أو إسفنجة.

وبعد ذلك، يتم تطبيق المادة باستخدام قطعة قماشية من الألياف الدقيقة، مع الانتباه لوقت التعرض المطلوب قبل مسحها بقطعة قماش الثانية، وذلك للحصول على تنظيف مثالي.

وفي الخطوة التالية، يتم مسح الأسطح المنظفة بقطعة قماش جافة إزالة أية اتساخات متبقية، وكذلك الكمية الزائدة من المنظف ودون ترك أثر.

وأوصى الخبراء بإجراء عملية تنظيف تالية في حالة الاتساخات الشديدة مثل البقع العنيدة الناتجة عن المشروبات أو الطعام، مع مراعاة أن يفصل بين العمليتين بضع دقائق، تجنبا للتركيزات المفرطة من مواد التنظيف على أسطح القمرة.

وفي النهاية، أكد الخبراء أن الوقاية خير من العلاج؛ لذا يراعى عدم تناول الطعام أو المشروبات في السيارة أو على الأقل أثناء القيادة. وعند وقوع أي من هذه المواد على الأسطح الموجودة في المقصورة الداخلية ينبغي إزالتها على الفور بوساطة قطعة قماشية أو منديل مبلل بالماء.