معايير مهمة يجب معرفتها قبل شراء حامل سقف للسيارة

برلين - (د ب أ):

في بعض الأحيان لا تتوفر مساحة كافية في السيارة. لذلك، غالبا ما تكون هناك حاجة إلى حامل السقف والملحقات، خاصة لنقل الأغراض الضخمة مثل الدراجات أو خيام السقف.

ولشراء حامل السقف المناسب تنصح مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" الألمانية بمراعاة المعايير المهمة التالية:

الحامل المناسب

ينصح الخبراء بشراء حامل السقف المناسب لموديل السيارة، مع مراعاة بعض الجوانب مثل العرض والارتفاع والمسافة بين نقاط التثبيت، وكذلك خيارات التثبيت.

الوزن

ويعتمد مقدار الوزن، الذي يمكن حمله على حامل السقف على عاملين: مقدار الوزن، الذي يمكن أن يتحمله الرف ومدى ارتفاع حمل سقف السيارة. وهنا يجب الالتزام بالقيمة الأقل بشكل صارم.

وإذا كان حمل سقف السيارة أقل من حمل حامل السقف، فيجب تطبيق حمل السقف. وهذا لأسباب تتعلق بالسلامة؛ حيث إن زيادة الوزن على السقف يؤدي إلى تغيير مركز ثقل السيارة، مما يؤثر بالسلب على سلوك القيادة بشكل كبير. ويشدد الخبراء على ضرورة تثبيت حامل السقف بشكل جيد، وذلك لسلامة راكبي السيارة ومستخدمي الطريق الآخرين.

ويتراوح حمل السقف عادة من 50 إلى 100 كجم. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ وزن الحاملات والملحقات في الاعتبار. وغالبا ما تتحمل أسقف السيارات والقضبان المثبتة في المصنع وزنا أكبر بكثير. وعند الرغبة في وضع خيمة سقف على السيارة، فسوف تكون هناك حاجة لحامل قوي بقدرة تحمل عالية.

تغير سلوك القيادة

وينصح خبراء السلامة بمراعاة السرعة وتغير سلوك القيادة عند استخدام حامل السقف، كما أنهم ينصحون بوجه عام بعدم تجاوز سرعة من 120 إلى 130 كلم/س، مع توقع في زيادة استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 4ر0 لتر لكل 100 كلم. لذا ينصح الخبراء بفك حامل السقف وخلعه عند عدم الحاجة إليه.