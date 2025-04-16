نصائح مهمة عند استبدال إطارات سيارتك.. تعرف عليها

برلين - (د ب أ):

قال نادي السيارات "أوروبا" الألماني إنه مع قدوم فصل الربيع يبدأ استبدال إطارات السيارات؛ حيث يتم خلع الإطارات الشتوية وتركيب الإطارات الصيفية، كما يقوم البعض باستبدال إطارات طوال العام على محور واحد على الأقل.

وأوضح الخبراء الألمان أنه من الأفضل استبدال الإطارين على نفس المحور، إذا ظهرت عيوب أو تلفيات في أحد الإطارات أو أن عمق مداس الإطار لم يعد كافيا، ومن الأفضل استعمال إطارين من نفس الموديل ومن نفس الشركة المنتجة.

تحذير من الإطارات المختلطة

وحذر الخبراء الألمان من استعمال الإطارات المختلطة؛ لأنها تؤثر بشكل سلبي على سلوكيات القيادة؛ حيث إنها تؤدي إلى ظهور مسافات كبح أطول وتحد من استقرار واتزان السيارة عند اجتياز المنعطفات، كما أن الإطارات المختلطة تؤدي إلى تدهور سلوكيات الانزلاق على الماء؛ لأن عمق مداس الإطارات يؤثر على كمية المياه، التي يمكن إزاحتها في المقام الأول.

علاوة على أن أنظمة المساعدة الإلكترونية، مثل نظام تعزيز الاتزان الإلكتروني (ESP)، يمكن أن تتأثر سلبا باستعمال الإطارات المختلطة، وذلك من خلال ظهور بلاغات الخطأ والتشويش المتكرر.

كما أن الإطارات المختلطة تمثل إشكالية أيضا بالنسبة لأنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات؛ حيث تقوم هذه الأنظمة بقياس عدد لفات العجلات، وإذا كانت القياسات مختلفة بسبب اختلاف أقطار الإطارات، فقد يتم تفسير ذلك على أنه فقدان لضغط هواء الإطارات.

وفي حالة تركيب إطارات بنفس عمق المداس، ولكن من موديلات مختلفة، فقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية أيضا. وعلل الخبراء الألمان ذلك بأن اختلاف التصاق الإطارات الفردية بسطح الطريق يتسبب في إرباك الأنظمة المساعدة وتدخل بعض الأنظمة، مثل نظام تعزيز الاتزان الإلكتروني (ESP) بشكل مبكر.

ومن الأمور المهمة أيضا مراعاة أنه لا يمكن تبديل الوضع في بعض الإطارات، مثل الإطارات المرتبطة باتجاه السير، الدوران (Rotation) أو السير (Direction)، والتي لا يجوز استبدالها إلا على كل محور على حدة.

وإذا تم تركيب إطارات بعرض مختلف على المحور الأمامي والمحور الخلفي، فلا يجوز استبدالهما من الأمام إلى الخلف، ولكن يمكن استبدالهما من اليسار إلى اليمين، إذا لم تكن هذه الإطارات مرتبطة باتجاه السير.

عمر الإطار وعمق المداس

ولا يقتصر الأمر على تلفيات الإطارات فحسب، بل إن عمر الإطار وعمق المداس يعتبر من المعايير المهمة، التي يجب مراعاتها عند استبدال الإطارات، ويمكن التعرف على عمر الإطار من خلال رقم DOT المدون على جانب الإطار؛ حيث يشير الرقم المكون من أربعة أعداد إلى الأسبوع التقويمي وسنة صنع الإطار، فعلى سبيل المثال يشير الرقم " 1524" إلى أن الإطار تم تصنيعه في الأسبوع الخامس عشر من عام 2024.

وإذا كان عمر الإطارات أكثر من ست سنوات فإنه يجب التحقق من مدى سلامة الإطارات على الرغم من توافر عمق كافٍ لمداس الإطارات. ويجب استبدال الإطارات في حالة ظهور شقوق دقيقة بين كتل مداس الإطارات، وبغض النظر عن الحد الأدنى المطلوب قانونا لعمق المداس فإن الخبراء الألمان ينصحون بألا يقل عمق مداس الإطارات الصيفية عن 3 ملم؛ لأن ذلك يقلل من خطر الانزلاق على الماء.

وبالنسبة لأصحاب السيارات المزودة بإطارات طوال العام فإنه يتعين عليهم تغيير مواضع الإطارات بصورة منتظمة؛ نظرا لأن نقل العجلات من محور الدفع إلى المحور غير الدفوع يضمن تآكل المداس بشكل أكثر توازنا. كما أن تأثير تبديل مواضع العجلات يظهر بشكل أكبر في السيارات المزودة بنظام الدفع الأمامي؛ نظرا لأن القوى الأكبر تؤثر على الإطارات المركبة على المحور الأمامي.

وبالنسبة للسيارات المزودة بنظام الدفع الرباعي والدفع الخلفي فإنه من المستحسن إجراء فحص دوري للتعرف على المشكلات المتعلقة بانبعاجات الإطارات وممتصات الصدمات التالفة أو القيم الخاطئة لضغط هواء الإطارات بشكل مبكر، وهو ما يساعد على إطالة العمر الافتراضي للإطارات.