الطريقة الصحيحة لتحميل السيارة .. تعرف عليها

برلين - (د ب أ):

شددت هيئة الفحص الفني Tüv Süd الألمانية على ضرورة تحميل السيارة بشكل صحيح قبل الانطلاق في الرحلات الصيفية، وذلك لضمان سلامة وأمان القيادة.

وأوضحت الهيئة أنه ينبغي تخزين الحمولة وتأمينها بحيث لا تنزلق أو تتدحرج أو تسقط حتى في حال الفرملة الكاملة أو في مناورات التفادي.

الأغراض الثقيلة

ولهذا الغرض، ينبغي وضع الأمتعة والأغراض الثقيلة في صندوق الأمتعة بحيث تكون في الأسفل وباتجاه منتصف السيارة قدر المستطاع، مع مراعاة تأمين الحمولة بواسطة شبكات أو أشرطة تأمين الحمولة.

ويراعى أيضا تخزين الأغراض الصغيرة السائبة في مواضع حفظ عميقة أو في صندوق التابلوه، وإلا فقد تتحول هذه الأغراض إلى مقذوفات خطيرة في حالة الفرملة الشديدة.

ويراعى عند تخزين الأمتعة وضع صندوق الإسعافات الأولية ومثلث التحذير وسترة التحذير في متناول اليد بحيث يسهل الوصول إليها عند الحاجة.

وبشكل عام، يجب عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به للوزن الإجمالي للسيارة، والذي يتضمن الوزن الفارغ للسيارة وجميع الركاب والأمتعة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الإطلاع على أوراق ترخيص السيارة أو كُتيب السيارة.