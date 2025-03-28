علامات تلف فلتر البنزين بالسيارة.. لاتتجهالها

كتب - محمد جمال:

يعد فلتر البنزين واحدًا من أهم الفلاتر في السيارة، إذ يعمل على تنقية الوقود الواصل من التانك إلى الموتور من الشوائب والرواسب والتي قد تتسبب في تلف أجزاء الموتور.

وكغيره من أجزاء السيارة المختلفة فإن فلتر البنزين له عمر افتراضي، ويجب تغييره عند انتهاء صلاحية استخدامه، ويوصي خبراء باستبدال الفلتر بعد 50 ألف كم وهو المتوسط الأعلى للاستخدام.

وقد تحتاج بعض السيارات القديمة إلى استبدال فلتر البنزين قبل الوصول إلى هذه المسافة، وذلك بسبب تراكم الأوساخ والشوائب في تانك السيارة والتي تؤدي إلى انسداد الفلتر بشكل أسرع.

وهناك بعض الأعراض التي تشير إلى انسداد فلتر البنزين يجب الانتباه إليها:

صعوبة تشغيل المحرك

يلاحظ صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة خاصة في الصباح، على الرغم من جودة البطارية، حيث أنه في حال انسداد الفلتر يصعب مرور البنزين اللازم لبدء عملية تشغيل الموتور، ما يسبب صعوبة التشغيل.

توقف السيارة بشكل مفاجئ

في حال امتلاء الفلتر بالشوائب والرواسب فإنه يسبب تقطع في مرور البنزين إلى الموتور وبمرور الوقت قد ينتج عن هذا الانسداد توقف مفاجئ لموتور السيارة عن العمل.

ضعف عزم السيارة

عند ملاحظة ضعف تسارع أو عزم السيارة أثناء القيادة عن السابق وخاصة عند صعود المرتفعات، بحيث تشعر بعدم استجابة السيارة على الرغم من الضغط على دواسة الوقود بقوة فإن ذلك في الأغلب دليل على مشكلة بفلتر البنزين.

إرتفاع صوت المحرك

من أبرز العلامات أيضًا على تلف أو انسداد فلتر البنزين هو ارتفاع صوت الموتور عن المعتاد، فيصبح صوت الموتور فى السيارة ملحوظا ومزعجًا خارج السيارة وداخلها.

علامة Check Engine

في بعض الحالات يمكن أن يتسبب فلتر البنزين المتسخ في توقف أحد سلندرات الموتور عن العمل نتيجة لتعذر وصول كمية البنزين المناسبة لحدوث الاحتراق وبنسبة كبيرة تؤدي جميع تلك المشاكل لظهور علامة Check Engine بلوحة العدادات لتحديد وحدات التحكم لوجود مشكلة بموتور السيارة.

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