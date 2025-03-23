نصائح لتجهيز السيارات الكارافان لموسم الربيع

ميونخ - (د ب أ):

عادة ما يشتاق أصحاب سيارات الكارافان للانطلاق في رحلاتهم الأولى مع قدوم موسم الربيع، وفيما يلي يقدم نادي السيارات ADAC الألماني بعض التدابير المهمة، التي يجب اتخاذها قبل الانطلاق في الجولة الأولى بسيارات الكارافان.

مراجعة السوائل والبطارية

في حالة إزالة البطارية من سيارة الكارافان أثناء الشتاء، فإنه يجب التحقق من مستوى شحنها، وإعادة شحنها إذا لزم الأمر، ويمكن التخلي عن القيام بهذه الخطوة إذا كانت البطارية موصلة بجهاز الحفاظ على الشحن.

ويجب على أصحاب سيارات الكارافان أيضا إلقاء نظرة فاحصة على مستويات السوائل الأخرى مثل زيت المحرك وسائل التبريد ومستوى ملء زيت المكابح، علاوة على أنه ينبغي التحقق من أن المكابح تعمل بصورة سليمة، وإذا كان هناك سائل غسل الزجاج الأمامي مع مادة الحماية من التجمد، فمن الأفضل إفراغ الحاوية قبل إضافة سائل غسل الزجاج الأمامي المخصص لفصل الصيف.

وإلى جانب التحقق من المكابح يتضمن الفحص الفني أيضا التحقق من وظيفة إشارات تغيير الاتجاه وتجهيزات الإضاءة وآلة التنبيه ومساحات الزجاج الأمامي ومكيف الهواء والتحقق من وظيفة التهوية والتدفئة، ومراجعة ضغط هواء الإطارات وضبطه إذا لزم الأمر، والتحقق من عمق مداس الإطارات.

تنظيف خزانات ووصلات المياه

ويجب أن يشمل الفحص الفني أيضا التحقق من وظيفة التركيبات الأخرى في سيارات الكارافان مثل الثلاجات وغلايات الماء الساخن، ويجب أن يتم تنظيف خزانات المياه والوصلات الخاصة بها قبل إيقاف السيارة الكارافان في الشتاء، حتى لا تتكون البكتيريا في الخزانات، ولذلك يوصي الخبراء الألمان أيضا بإجراء عملية تنظيف سريعة مرة أخرى قبل الرحلة الأولى في الربيع.

التنظيف من الداخل والخارج

وإذا لم يتم إيقاف السيارة الكارافان في الشتاء وهي في حالة نظيفة فإنه يجب إجراء عملية تنظيف لها من الداخل والخارج، وبالنسبة للتنظيف الخارجي فإنه يمكن استعمال أجهزة التنظيف بالضغط العالي، والمتوافرة في المتاجر المتخصصة، وهنا يجب إلقاء نظرة فاحصة على قاع السيارة ومبيت العجلات؛ لأن في هذه المواضع تتراكم الاتساخات، وتكون أكثر عرضة للرطوبة، وكلما كانت المكونات نظيفة، فإنه يمكن ملاحظة التلفيات والأضرار بصورة أكثر وضوحا.

وبالنسبة لتنظيف السيارات الكارافان من الداخل فإنه يجب تهويتها واستعمال المكنسة الكهربائية ومسحها من الداخل، ولكن عند العناية بالسيارة يجب استعمال القليل من المياه مع الحرص على تهوية السيارة بشكل كافٍ بعد عملية المسح.