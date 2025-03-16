أيام وينطلق.. 8 خطوات مهمة لتجهيز السيارة للعمل في الربيع بكفاءة

برلين - (د ب أ):

تحتاج السيارة بعد انتهاء فصل الشتاء إلى بعض أعمال العناية لتجهيزها لاستقبال فصلي الربيع والصيف في أحسن حال.

ولهذا الغرض ينصح خبراء نادي السيارات والمواصلات (ACV) الألماني باتخاذ التدابير التالية:

غسل السيارة

ترجع أهمية غسل السيارة بعد فصل الشتاء إلى تخليص السيارة من الاتساخات العالقة بها، والتي قد تضر بالطلاء وتهدد الأجزاء المصابة من الهيكل والجسم بالصدأ.

وتبدأ العناية بعملية غسل مبدئي بالبخار، ثم عملية الغسل الأساسي. ويمكن أيضا غسل أسفل السيارة، مع الحرص على ألا تتسرب الرطوبة إلى جسم السيارة، وبعد الغسل يتم الحفاظ على طلاء السيارة عن طريق طبقة التشميع، والتي تستمر من ثلاث إلى ستة أشهر.

تنظيف المقصورة الداخلية

وتتم عملية تنظيف المقصورة الداخلية بواسطة مكنسة كهربائية لإزالة الحصيات والأتربة والاتساخات من منطقة حيز الأقدام، وبعدها تتم عملية تنظيف رطبة بمساعدة قطعة إسفنجية.

وبعدها يتم تجفيف السيارة بتهويتها لفترة من الوقت، كما يمكن الاستعانة بجهاز إزالة الرطوبة لسحب الرطوبة المتبقية.

ويُراعى عند تنظيف الفرش الجلدي والقماشي الالتزام بتعليمات العناية بهذه المواد، والتي غالبا ما تحذر من استخدام مواد تنظيف ضارة، مع مراعاة أن تتم عملية التنظيف بعناية وحرص، مع استخدام كميات صغيرة حتى لا تتسرب الرطوبة إلى الأجزاء الداخلية.

ويفضل تنظيف الفرش الجلدي باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة، بعدها يتم استعمال مادة عناية للحفاظ على مرونة الجلد وحمايته من التشققات.

وعند تنظيف الجزء الداخلي للسيارة، لا يجب نسيان حصائر الأرضية، ويمكن أن يساعد منظف الضغط العالي في استعادة الحصائر المطاطية لنظافتها الأصلية.

كما يمكن تنظيف الحصائر المصنوعة من القطيفة أو القماش باستخدام المكنسة الكهربائية والفرشاة ومنظف السجاد، لكن لا يتم إعادتها إلى السيارة حتى تجف تماما، وإلا فسوف تدخل الرطوبة إلى السيارة مرة أخرى.

تنظيف الزجاج والنوافذ

وللحصول على رؤية جيدة يراعى تنظيف الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ، ويراعى التنظيف بمنظف الزجاج من الخارج والداخل وبمساعدة قطعة قماشية خالية من الوبر. ويتم فحص حالة الزجاج الأمامي، مع تنظيف مساحات الزجاج الأمامي واستبدال شفراتها المطاطية عند عدم أداء وظيفتها على النحو المطلوب.

إخلاء السيارة من الأغراض غير الضرورية

ويراعى بعد فترة الشتاء إزالة الأغراض غير الضرورية من السيارة، والتي تشغل مساحة كبيرة وتزيد من وزن السيارة، ومن ثم استهلاكها من الوقود.

فحص طلاء السيارة

وبعد التأكد من نظافة السيارة يتم إجراء فحص شامل لطلاء السيارة؛ حيث إن حصيات الطريق يمكن أن تضر بالطلاء.

ويمكن علاج أضرار الطلاء الصغيرة عن طريق قلم طلاء خاص، ومن الأفضل التوجه إلى المراكز الفنية المتخصصة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ترك أضرار الطلاء بدون إصلاح، وإلا فسيكون هناك خطر تكوّن الصدأ، بعدها ستكون عملية الإصلاح أغلى بكثير.

تغيير الإطارات

في الأماكن التي يتساقط فيها الثلوج بكثافة، ينبغي مع حلول فصل الربيع استبدال الإطارات الشتوية بالإطارات الصيفية بعد فحص حالتها، وفحص عمق المداس بها، والذي يجب ألا يقل عن 1.6 ملم.

كما يلزم فحص ضغط هواء الإطارات، وضبط نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات ذا كانت السيارة مجهزة به.

فحص الفرامل

أثناء عملية تغيير العجلات تتاح فرصة جيدة لفحص نظام الفرامل، وبالإضافة إلى ذلك يتعين فحص أنابيب الفرامل الموجودة أسفل السيارة؛ نظرا لأن هذه الأنابيب قد تصيبها أضرار من الحصيات الصغيرة، والتي قد يعمل الملح فيها على التآكل.

حيز المحرك

ينبغي إزالة الاتساخات وأوراق الشجر المتراكمة تحت غطاء حيز المحرك، كما يلزم فحص مستويات زيت المحرك وزيت المكابح وسائل غسل الزجاج وإعادة ملئه إذا لزم الأمر، مع ضرورة مراجعة حالة شحن البطارية.

وعلى الرغم من أن غسل المحرك ليس أمرا إلزاميا، إلا أنه يجب القيام به على يد المتخصصين عند الرغبة في ذلك.