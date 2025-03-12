4 خطوات لضبط وضعية الجلوس بالسيارة تفاديًا للحوادث القاتلة

برلين - (د ب أ):

يعد وضع الجلوس الصحيح من العوامل المهمة لسلامة القيادة.

وأفادت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" بأن قائد السيارة، الذي يجلس باستهتار أمام المقود أو يميل بشدة باتجاه المقود، قد يعرض نفسه لعواقب وخيمة فيما يتعلق بصحته وسلامة القيادة.

ضبط المقعد

ولكي يتمكن قائد السيارة من محاذاة المقعد طوليا، فإنه يتعين عليه تحريك مؤخرته لمسند لظهر المقعد قدر الإمكان، ثم ضبط المقعد بحيث يمكن الضغط على الدواسات بالكامل مع وجود انحناءة بسيطة، ولا يجوز ثني الركبتين بأي حال من الأحوال؛ نظرا لأنه في حالة وقوع حادث سيقوم الساقان بنقل طاقة التصادم إلى الحوض مباشرة، وهو ما يؤدي إلى إصابات خطيرة.

ويجب على قائد السيارة ضبط مسند الظهر بحيث يمكن وضع الذراع على المقود على ثنيه قليلا، ويجب أن تظل الأكتاف مستندة إلى مسند الظهر حتى مع حركات التوجيه، وبذلك يضمن قائد السيارة أن يظل قريبا من المقود بدرجة كافية عند إجراء مناورة الكبح الاضطراري لتفادي السيارات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب دعم منطقة الفقرات القطنية أسفل العمود الفقري وألواح الكتف قدر الإمكان، وهنا يمكن الاستعانة بدعامة الفقرات القطنية، ويمكن تعديل دعامة الفقرات القطنية من أسفل إلى أعلى، ويعتبر الحوض هو نطاق الدعم الأكثر أهمية، علاوة على أنه من المستحسن ضبط المقعد على أعلى وضع له، ولكن ينبغي ترك مسافة مقدارها قبضة يد بين الرأس وبطانة السقف.

الدعامات الجانبية

في حالة توافر إمكانيات ضبط ميل وسادة الجلوس، فيجب أن يستقر الفخذ بشكل مريح على المقعد مع إمكانية الضغط على الدواسات بدون بذل المزيد من الجهد.

وعند ضبط وسادة الجلوس في الاتجاه الطولي ينبغي وجود مساحة بمقدار إصبعين إلى ثلاثة أصابع بين باطن الركبة والحافة الأمامية للمقعد، لتجنب الضغط على باطن الركبة. وإذا كان مسند الظهر ووسادة الجلوس مزودة بدعامات جانبية قابلة للضبط، فيجب أن تستقر على الدعامات على الجسم بدون أن تكون مقيدة لحركة الجسم.

مخدع الرأس

وفي النهاية يجب ضبط مخدع الرأس، بحيث يتم حماية الرأس ولا يتم دعم الرقبة؛ نظرا لأن ضبط مخدع الرأس على وضع منخفض للغاية يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة في الرأس والرقبة في حالة وقوع تصادم من الخلف. ونصحت المجلة الألمانية بضبط مخدع الرأس بحيث تكون الحافة العلوية لمخدع الرأس في نفس مستوى الجزء العلوي من الرأس.

شراء المقاعد

ونصح الخبراء الألمان عند شراء مقاعد السيارة بضرورة شراء الأنواع الجيدة، ومراعاة توافر البنية الأساسية الثابتة والدعامات الجانبية، بالإضافة إلى إمكانية ضبط المقعد بعدة طرق، بحيث يمكن ضبط المقعد من حيث الارتفاع والميل والاتجاه الطولي وعمق المقعد.

ومن ضمن التجهيزات المفيدة، التي أوصت بها المجلة الألمانية، توافر دعامة فقرات قطنية رباعية الاتجاهات وباقة مكيف الهواء مع تدفئة المقعد والتهوية ودعامات جانبية قابلة لتعديل الضبط، بالإضافة إلى وظيفة التدليك والذاكرة.