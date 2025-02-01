لماذا تنبعث رائحة كريهة من مكيف هواء السيارة؟

برلين - (د ب أ):

في بعض الأحيان تنبعث رائحة كريهة من مكيف هواء السيارة. فما سببها وكيف يمكن التخلص منها؟

فلتر المقصورة الداخلية

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح نادي السيارات "أوروبا" (ACE) أن انبعاث رائحة كريهة من مكيف هواء السيارة يرجع في الغالب إلى تكوّن العفن بداخل فلتر المقصورة الداخلية، والذي تتمثل مهمته في تنقية الهواء من الأوساخ والمواد الضارة وحبوب اللقاح، غير أنه يتعرض للانسداد مع مرور الوقت.

لذا ينبغي تغيير فلتر المقصورة الداخلية لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة بمعدل مرة كل عام أو عندما تنبعث رائحة رائحة كريهة من مكيف الهواء على أقصى تقدير.

وأوصى خبراء النادي بتركيب فلتر مزود بالكربون النشط، والذي يمكنه فلترة الكثير من غازات العادم والروائح الكريهة من الهواء.

عفن وبكتيريا

وأشار نادي ACE إلى أن العفن والبكتيريا يتسببان في انبعاث روائح كريهة من نظام التهوية. لذا ينبغي تطهير مكيف الهواء بمعدل مرة واحدة سنويا لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.

وللحيلولة دون تكاثر البكتيريا، ينبغي عدم ترك المروحة قيد التشغيل بعد بإيقاف تشغيل مكيف الهواء قبل دقائق قليلة من نهاية الرحلة؛ نظرا لأن الماء المتكثف في مجاري الهواء يشكل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

معالجة بالأوزون

وفي حالة استمرار انبعاث رائحة كريهة من مكيف هواء السيارة على الرغم من اتخاذ هذه التدابير، فيمكن حينئذ اللجوء إلى معالجة مكيف الهواء بالأوزون لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة؛ حيث يعمل الأوزون على القضاء على الجراثيم والعفن، ومن ثم التخلص من الروائح الكريهة.

وبشكل عام، أوصى الخبراء الألمان بفحص مكيف هواء السيارة كل سنتين إلى ثلاث سنوات على أقصى تقدير، مع مراعاة فحص سائل التبريد المتبقي في النظام، مع العلم أن النظام يفقد نحو 10% من سائل التبريد سنويا. حينئذ ينبغي إعادة ملء سائل التبريد لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.