تعرف على كيفية مساعدة بطارية السيارة على بدء الدوران في الشتاء

برلين - (د ب أ):

تعد البطارية أحد أكثر الأسباب شيوعا لتعطل السيارات خلال فصل الشتاء، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال المساعدة على بدء الدوران بواسطة سيارة مانحة للتيار.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو جازيته" أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل سلبي على العمليات الكيميائية بداخل البطارية 12 فولت، إلى جانب المتطلبات العالية من الأجهزة المستهلكة للتيار مثل الأضواء وتدفئة المقاعد ومساحات الزجاج.

وأضافت المجلة الألمانية أنه في حالة تعطل بطارية السيارة خلال الشتاء، فإنه ينبغي اللجوء إلى المساعدة على بدء الدوران لتشغيل محرك السيارة، وللقيام بذلك فإنه يجب توافر كابل توصيل وسيارة مانحة للتيار الكهربائي.

الترتيب السليم للخطوات

وهنا يجب مراعاة الترتيب السليم للخطوات عند توصيل بطاريتي السيارة، ويسري ذلك أيضا على عمليتي التوصيل والفصل، وفي حالة إيقاف محرك السيارة المانحة للتيار، فإنه يتم توصيل القطبين الموجبين للبطاريتين بواسطة الكابل الأحمر، وبعد ذلك يتم توصيل الكابل الأسود بالقطب السالب للبطارية السيارة المانحة للتيار وأي جزء معدني مصمت في حيز المحرك للسيارة المتعطلة.

وبمجرد الانتهاء من توصيل الأقطاب يتم إدارة محرك السيارة المانحة للتيار، وبعد ذلك يتم محاولة إدارة السيارة المتعطلة. وإذا لم تدر السيارة فمن المستحسن مراجعة التوصيلات مرة أخرى، والتحقق من أن التيار الكهربائي يتدفق من السيارة المانحة للتيار.

وفي حالة تشغيل بادئ الدوران وإدارة المحرك في السيارة المتعطلة فإنه يجب تشغيل أحد الأجهزة المستهلكة للتيار الكهربائي مثل المروحة أو تدفئة الزجاج الخلفي، وهو ما يعمل على تجنب أي ارتفاعات في الجهد عند إزالة الملامسات، وهو ما قد يؤدي إلى تلف أجهزة التحكم الحساسة.

وفي الخطوة التالية يتم فصل كابلات التوصيل؛ حيث يتم البدء في فصل الكابل الأسود أولا، وبعد ذلك يمكن إيقاف الأجهزة المستهلكة للتيار مرة أخرى وإزالة الأقطاب الحمراء.

ونصحت المجلة الألمانية بضرورة الانطلاق بالسيارة في جولة قصيرة حتى يتم شحن البطارية. ولتجنب تعطل البطارية في صباح اليوم التالي، ولكن إذا تعطلت البطارية مرة أخرى فإنها تكون تالفة، وعندئذ يجب استبدالها على الفور.