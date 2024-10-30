نصائح مهمة لتجهيز الدراجة النارية للبيات الشتوي

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات "أوتو جازيته" الألمانية أنه ينبغي اتخاذ بعض التدابير المهمة لتجهيز الدراجة النارية للبيات الشتوي، وذلك حتى تكون جاهزة للاستعمال مرة أخرى مع قدوم الربيع وبداية الانطلاق تحت أشعة الشمس.

زيادة ضغط هواء الإطارات

قبل إيقاف الدراجة النارية ينبغي التوجه إلى محطة الوقود لزيادة ضغط هواء الإطارات بمقدار 5ر0 بار لتجنب حدوث أية أضرار أثناء التوقف طوال شهور الشتاء.

ولحماية الإطارات بصورة أفضل ينبغي رفع الدراجة النارية على منصة رئيسية لتخفيف الضغط والإجهاد الواقع على الإطارات، وإذا لم تتوافر منصة فيمكن تحريك الدراجة النارية بصورة منتظمة، كل شهر مثلا، لمنع ظهور نقاط ضغط في مداس الإطارات.

ملء خزان الوقود

إذا كانت الدراجة النارية مزودة بخزان وقود معدني، فإنه ينبغي ملؤه بالوقود حتى الحافة لتجنب تلف خزان الوقود بسبب الصدأ والتآكل. وفي حالة وجود مكربن أو "كربراتير" فإنه ينبغي حماية فوهات الكربراتير من الانسداد بفعل رواسب الوقود، وذلك من خلال غلق صمام البنزين في نهاية الرحلة الأخيرة قبل إيقاف الدراجة النارية، ويستمر عمل المحرك حتى يصبح الكربراتير فارغا، وبدلا من ذلك يمكن تفريغ غرفة العوامة عن طريق سدادة التصريف.

ومن التدابير المفيدة أيضا تنظيف الدراجة النارية جيدا. وتتم إزالة رواسب الاتساخات بواسطة إسفنجة مبللة، ومن الأفضل عدم استعمال أجهزة التنظيف بالضغط العالي؛ نظرا لأن الاتساخات تجذب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى ظهور بقع الصدأ.

وعادة ما تتم حماية الأجزاء النظيفة من خلال معالجتها بالزيوت أو الشحم، كما تتم معالجة الأجزاء المطلية بواسطة زيت خاص مضاد للصدأ والتآكل، وقبل معالجة الأسطح، التي تم تنظيفها، من المهم قيادة الدراجة النارية لمسافة قصيرة حتى تجف.

تنظيف الجنزير

ينبغي تنظيف جنزير الدراجة النارية جيدا قبل إيقافها في فصل الشتاء، ويعمل الاسبراي الخاص بالجنزير على تحلل الاتساخات. وبعد ذلك ينبغي مسحه بقطعة قماش التنظيف، حتى يصبح الجنزير جديدا. ويمكن أيضا معالجته في حمام بنزين بواسطة فرشاة سلكية قديمة، وبعد عملية التنظيف ينبغي تشحيم الجنزير.

وعند حلول موعد تغيير الزيت قبل إيقاف الدراجة النارية في الشتاء، فمن المنطقي أن يتم ذلك أثناء إجراءات الاستعداد للإيقاف الشتوي؛ حيث يعمل الزيت الجديد على إزالة الملوثات والرواسب المرتبطة بالزيت القديم. وفي حالة المحركات، التي يتم تبريدها بالسوائل، فإنه ينبغي مراعاة كمية كافية من مادة الحماية من التجمد في سائل التبريد لتجنب خطر الصقيع المحتمل.

شحن البطارية

ومن ضمن الإجراءات المهمة أيضا الحفاظ على البطارية في حالة جيدة. وفي حالة فك البطارية أثناء إيقاف الدراجة النارية في الشتاء، فإنه قد يتم فقدان إعدادات كمبيوتر الدراجة النارية، ولذلك من الأفضل توصيل شاحن البطارية بالدراجة النارية مباشرة، حتى يمكن إدارة المحرك بدون مشاكل مع قدوم فصل الربيع.

ومن الأفضل أن يتم إيقاف الدراجة النارية في مرآب جاف وجيد التهوية أو يمكن إيقافها في الهواء الطلق مع تغطيتها بقماش مشمع يمتد إلى الأرض لحمايتها من ظروف الطقس السيء، ولكن في الأيام المشمسة ينبغي إزالة الغطاء المشمع حتى تجف الرطوبة المتراكمة تحت الغطاء.a