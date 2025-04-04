بياستري يتوج بالتجربة الحرة الثانية لسباق جائزة اليابان الكبرى

سوزوكا - (د ب أ):

يبدو أن البريطاني لاندو نوريس، المتصدر الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في فئة السائقين، على وشك مواجهة زميله الأسترالي أوسكار بياستري، في سباق جائزة اليابان الكبرى لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسيطر ثنائي فريق ماكلارين على التجربتين الحرتين الأولى والثانية للسباق، اللتين أقيمتا اليوم الجمعة.

وفاز فريق ماكلارين بأول سباقين في الموسم الجديد، حيث توج نوريس بسباق جائزة أستراليا الكبرى، فيما فاز زميله بياستري بسباق الجائزة الكبرى الصيني، بينما يعد الفريق هو المرشح الأوفر حظًا للفوز قبل انطلاق سباق سوزوكا بعد غد الأحد.

واختتم بياستري التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة اليابان في الصدارة، بعدما تقدم بفارق 049ر0 ثانية فقط على أقرب ملاحقيه نوريس، الذي كان متفوقا بفارق أكثر من أربعة أعشار من الثانية على الفرنسي إسحاق هاجار، صاحب المركز الثالث، سائق فريق ريسينج بولز.

وكان نوريس تغلب على الصعوبات المبكرة التي واجهته، ليتصدر التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة اليابان الكبرى، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.

وواجه السائق البريطاني، متصدر البطولة، بعض الصعوبات في بداية التجربة الحرة الافتتاحية، حيث كان أبرزها خروجه عن المسار بعد اصطدامه بالرصيف بقوة في المنعطف الأخير.

وسرعان ما استعاد نوريس اتزانه، ليضع سيارته في صدارة الترتيب العام للتجربة الحرة الأولى، بعدما تفوق بفارق 163ر0 ثانية على أقرب ملاحقيه مواطنه جورج راسل، سائق فريق مرسيدس.

واكتفى بياستري بالحصول على المركز الخامس عشر في التجربة الأولى، قبل أن يكشر عن أنيابه في التجربة الحرة الثانية، التي كانت أكثر تمثيلا لهيمنة ماكلارين، حيث يبدو الثنائي الأوفر حظًا للفوز بالسباق قبل التجربة التأهلية التي تجرى غدا السبت.

من جانبه، نال البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، المركز الرابع بالتجربة الحرة الثانية، متفوقا على النيوزيلندي ليام لوسون، سائق فريق ريسينج بولز، صاحب المركز الخامس، الذي تم استبعاده من فريق ريد بول الأسبوع الماضي.

أما راسل، الذي يتواجد في المركز الثالث بالترتيب العام للبطولة حاليا، فأظهر السرعة والقوة المطلوبة طوال التجربتين الأولى والثانية، مما يجعله مرشحا للتنافس من أجل الفوز بالسباق الياباني.

وكان راسل حصل على المركز السادس في التجربة الحرة الثانية، التي شهدت رفع العلم الأحمر 4 مرات.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، في المركز الثامن بالتجربة الحرة الثانية، بينما تراجع زميله الجديد في فريق ريد بول، الياباني يوكي تسونودا، في المركز الثامن عشر.

وكان تسونودا حقق بداية قوية مع فريقه الجديد، حيث أنهى التجربة الحرة الأولى في المركز السادس، وبفارق يزيد قليلاً عن عُشر من الثانية عن فيرستابن.

وفي حديثه لشبكة (سكاي سبورتس) بعد التجربة الحرة الأولى، قال كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول: "إنها بداية إيجابية ليوكي. إنه يعرف المضمار جيدا هنا".