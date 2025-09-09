ختام بطولة إيزي كارت مصر2025 من 15 مايو

كتب- محمود أمين :

أقيمت الجولة السادسة والختامية من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى الممثل للاتحاد الدولى لرياضة السيارات والكارتينج والدراجات النارية FIA، وبدعم من مجموعة من الرعاة والمهتمين، وذلك على حلبة Curve Karting بمركز القيادة الآمنة بمدينة 15 مايو، بتنظيم من شركة كارت رايدرز بالتعاون مع شركة Birel Art ، وبحضور رونى سالا الرئيس التنفيذى لمجموعة بريل آرت العالمية.

خصصت هذه الجولة لتكريم روح الكابتن سائق السيارات المحترف هيثم سمير، والد المتسابق يوسف هيثم، الذى شارك فى فئة الجونيورز، وشهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا ومنافسة قوية خاصة أنها الجولة الحاسمة لموسم 2025.

وقد شهدت البطولة فى هذه الجولة منافسة قوية بين المتسابقين فى فئة الجونيورز 100 cc حيث تصدر المشهد كل من محمد محمود راتب ويوسف هيثم سمير، بينما جاءت المنافسة الأكثر سخونة فى فئة السنيورز 125 cc بين نور أبو الوفا وياسين عطية، مع بروز اسم زين الشهاوى الذى صعد بدوره إلى منصة التتويج. وفى النتائج النهائية لفئة الجونيورز 100 cc حصل المتسابق يوسف هيثم سمير على المركز الأول بالكارت رقم 288، وجاء فى المركز الثانى المتسابق محمد راتب بالكارت رقم 206، فيما جاء فى المركز الثالث المتسابق يوسف رشدى بالكارت رقم 244. أما فى فئة السنيورز 125 cc فقد احتل المركز الأول المتسابق ياسين عطية بالكارت رقم 374، وجاء فى المركز الثانى المتسابق زين الشهاوى بالكارت رقم 317، فيما جاءت فى المركز الثالث المتسابقة نور أبو الوفا بالكارت رقم 312.

وبختام البطولة لهذا الموسم تمكن كل من المتسابقين يوسف هيثم سمير ومحمد محمود راتب من حصد النقاط الأعلى بفئة 100 cc ليحصلا على المقعدين المخصصين للمشاركة فى النهائيات العالمية لبطولة EasyKart المقرر إقامتها فى إيطاليا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. وفى فئة 125 cc تمكن كل من المتسابق زين الشهاوى والمتسابقة نور أبو الوفا من حصد النقاط الأعلى أيضًا ليحصلا على المقعدين المخصصين للمشاركة فى النهائيات العالمية لبطولة EasyKart فى نفس التوقيت والفئة.

وعقب انتهاء الجولة، عُقد مؤتمر صحفى ختامى للبطولة بحضور رونى سالا الرئيس التنفيذى لمجموعة Birel Art العالمية، محمود راتب رئيس مجلس إدارة شركة Kart Riders المنظمة للبطولة، رؤوف جعفر عضو مجلس إدارة نادى السيارات والرحلات المصرى ورئيس لجنة السباقات والراليات بالنادى، يمنى جريدة مدير عام البطولة، وائل عبد الجليل نائب المدير العام لنادى السيارات والرحلات المصرى ومدير عام النشاط الرياضى.

وخلال المؤتمر أعرب رونى سالا عن سعادته بتنظيم الموسم الثانى للبطولة فى مصر وما شهدته من تطور واضح، وأشاد بالجهود الكبيرة التى يبذلها فريق Kart Riders فى إنجاح البطولة، وأكد تفاؤله بزيادة عدد المشاركين فى المواسم المقبلة رغم حداثة هذه البطولة فى مصر وحداثة هذه الرياضة نسبيًا. ومن جانبه أكد محمود راتب أن الهدف الأساسى هو رفع مستوى البطولة والاستثمار الفنى واللوجيستى الكامل لتحقيق المزيد من النجاحات، خاصة مع تنظيمها على مستوى ثلاث حلبات موزعة بين القاهرة والعريش والساحل الشمالى، موضحًا أن البطولة تمثل فرصة لخلق جيل جديد من المتسابقين القادرين على المنافسة مستقبلًا فى فئات أعلى برياضة السيارات سواء فى سباقات الفورمولا أو سباقات الحلبات الدولية الأخرى وعلى رأسها سباقات GT.

وأكد المهندس رؤوف جعفر أن نادى السيارات والرحلات المصرى ملتزم بدعم البطولة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن ما يقوم به المنظمون من استثمارات كبيرة لإنجاحها يشكل دافعًا مهمًا لمزيد من المشاركات، وأن النادى يعمل على التنسيق مع المنظمين الآخرين لبطولات الكارتينج فى مصر لزيادة التوسع والتعاون، بالإضافة إلى التحضير لإنشاء حلبات جديدة بالتعاون مع عدد من المستثمرين لدعم هذه الرياضة وإعداد أجيال جديدة من الأبطال المحليين والعالميين. وأوضحت يمنى جريدة أن البطولة تسعى لتقديم الدعم الكامل للمتسابقين من خلال توفير فرق ميكانيكية محترفة، إلى جانب تنظيم محاضرات وندوات ميكانيكية لعدد من المهندسين المتخصصين لدعم المتسابقين ورفع وعيهم بالفنيات الميكانيكية بهدف تحسين أدائهم وزيادة خبراتهم بما يساعدهم على تحقيق نتائج متميزة محليًا ودوليًا.

وفى ختام المؤتمر، أعلن رونى سالا عن خطط للتعاون مع محمود راتب لتنظيم حدثين دوليين فى مصر يقترب مستواهما من مستوى النهائيات العالمية لبطولة EasyKart، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة بطولات الكارتينج الدولية وإتاحة مزيد من فرص الاحتكاك بين الأبطال العالميين والمتسابقين المصريين.