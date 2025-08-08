أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة كليًا بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، السيارة رينو داستر الجديدة كليا بثلاث فئات خلال شهر يونيو الجاري وتبدأ أسعارها من 1,224,900 جنيه.

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بثلاث فئات تبدأ من 1,224,900 جنيه للفئة الأولى، و 1,324,900 جنيه للفئة الثانية، و 1,399,900 جنيه للفئة للثالثة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو داستر الجديدة كليًا بمصر:

أداء رينو داستر الجديدة

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

تصميم وتجهيزات رينو داستر الجديدة

تأتي السيارة الجديدة بلغة تصميم عصرية مستوحاة من الهوية البصرية الجديدة لرينو، حيث تبرز الواجهة الأمامية بشبكة مميزة تتوسطها كلمة Renault، مع مصابيح LED أنيقة وجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فقد تم تصميمها لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة متكاملة، حيث تحتوي على شاشة لمس مقاس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ 6 سماعات حسب الفئة. كما تشمل التجهيزات طارة من الجلد بها مثبت ومحدد سرعة، ووسائل راحة متعددة.

أنظمة أمان متكاملة

حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2025 وفي مقدمتها 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)، ونظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)، وكاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)

