انخفاض أرباح تويوتا بنسبة 37% خلال الربع الثاني من 2025

طوكيو - (أب):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية للسيارات أمس الخميس، انخفاض الأرباح خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين، كما خفضت من توقعاتها للإيرادات خلال العام بأكمله، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الشركة، إنها استندت في تقريرها على افتراض أن الرسوم الأمريكية على الصادرات اليابانية، وتشمل السيارات، سوف تبلغ 5ر12% ابتداء من الشهر الجاري، حيث أنها تبلغ الآن 15%.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين 841 مليار ين، أو 7ر5 مليار دولار، مقارنة بـ 33ر1 تريليون ين خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت المبيعات الربعية بنسبة 3%.

وقالت تويوتا إن الرسوم كلفت أرباحها التشغيلية الربعية 450 مليار ين ( 3 مليارات دولار).

وعلى مستوى مبيعات التجزئة، باعت تويوتا 4ر2 مليون سيارة عالميا، حيث ارتفعت المبيعات في اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا مقارنة بالعام السابق، عندما بلغت مبيعات التجزئة 2ر2 مليون سيارة

ويقول المحللون إنه من المرجح أن تكون تويوتا ضمن الشركات الأكثر تضررا من الرسوم الأمريكية بين الشركات العالمية، حتى مقارنة بشركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى.