القاهرة - (مصراوي):

أكد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السيارات الكهربائية أصبحت أسعارها متوازنة في السوق المصري حاليًا.

وقال زين في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" إن أسعار السيارات الكهربائية تبدأ اليوم من 700 ألف جنيه، وذلك بعد أن كان سعر أرخص سيارة قبل أعوام قليلة يبدأ من مليوني جنيه.

وأوضح أن التطور التكنولوجي الذي تعيشه صناعة السيارات حاليًا أسهم في تراجع تكلفة تصنيع كيلوواط البطارية من 1200 دولار في عام 2015 إلى نحو 90 دولار هذا العام، علمًا بأن قيمة البطارية تتراوح بين 20% إلى 30% من إجمالي سعر السيارة.

وأردف أن مصر بها العشرات من المراكز المتخصصة في صيانة السيارات الكهربائية وبعض تلك المراكز يعمل منذ 7 سنوات، وهو ما يبطل المخاوف التي تتحدث عن صعوبة صيانة وتوفير قطع غيار السيارات الكهربائية.

ونفى ما يتردد بشأن مخاطر اشتعال السيارات الكهربائية عند وقوع الحوادث، قائلًا إن معدل اشتعال السيارات الكهربائية لا يتجاوز 10% مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة النظيفة أن سبب تلك المزاعم يرجع إلى التركيز الكبير مع السيارات الكهربائية كونها تكنولوجيا جديدة ويتخوف الكثيرين من التحول إليها.

وأشار إلى أن مكونات بطاريات السيارات الكهربائية المنتشرة حاليا وهي بطاريات "ليثيوم" تعد مكونات خطرة للغاية، ولكن خطورتها في التخلص غير الآمن منها وليس في استخدامها، ما يتطلب بإنشاء مصانع لتدوير بطاريات السيارات والتي يصل عمرها الافتراضي 15 عامًا.

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