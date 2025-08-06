بتقنيات صحية حديثة.. بي إم دبليو تسعى للتنبؤ بأزمة قلبية أثناء القيادة

ميونخ - (د ب أ):

تسعى شركة بي إم دبليو في إطار مشروع مشترك مع مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين إلى التنبؤ تلقائيا بالإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية وشيكة أثناء القيادة باستخدام تقنيات صحية حديثة.

وأوضح مركز القلب في مستشفى شاريتيه أنه في حال تعرض شخص ما لأزمة قلبية أثناء القيادة، فإنه يتم إيقاف السيارة تلقائيا على جانب الطريق، مع طلب المساعدة وإبلاغ أقرب مستشفى في الوقت نفسه.

قياس معدل ضربات القلب والتنفس

ولجمع بيانات الشخص الخاضع للاختبار، سيتم توسيع عدد أجهزة الاستشعار والكاميرات في سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة الاختبارية، وسيتم قياس معدل ضربات قلب أو تنفس الشخص أثناء القيادة، حتى بدون أي تلامس جسدي أحيانا. ويسمح ذلك بجمع البيانات الطبية المهمة باستمرار وبشكل متكرر في ظل الظروف اليومية.

وتستطيع الكاميرا الداخلية أيضا إرسال صور آنية إلى مركز التحكم في مستشفى شاريتيه، مما يوفر للأطباء انطباعا بصريا عن المريض في حالة حرجة، وينشئ اتصالا صوتيا عبر ميكروفون مثبت على الحزام.

وبدأت المرحلة الأولى من الاختبار بالفعل، ومن المتوقع مشاركة ما مجموعه 150 شخصا. ويشمل الاختبار أفرادا أصحاء، بالإضافة إلى أشخاص معرضين لخطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو من يعانون من حالات طبية سابقة.

وينصب التركيز على الفئة العمرية 50 عاما فأكثر؛ حيث تُظهر التجربة أعلى معدل لحالات الطوارئ الطبية. وتُقاس القيم في ظروف واقعية، سواءً أثناء التوقف أو في حركة المرور في المدينة. كما تُستخدم منطقة اختبار مغلقة لمحاكاة مواقف مرورية حرجة أو صعبة بشكل خاص.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولى بنهاية هذا العام، وسيتم بعد ذلك دمج النتائج الناتجة في وظائف السيارة وبرامج تعزيز الصحة فيها.