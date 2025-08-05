حوار - أيمن صبري:

قبل أيام، شهد قصر عابدين التاريخي حدثًا استثنائيًا في قطاع السيارات بمصر، حيث احتفلت مجموعة "جي بي أوتو" بمرور 10 سنوات على شراكتها مع شركة "Chery" الصينية، إحدى أبرز العلامات في صناعة السيارات عالميًا. وخلال الاحتفالية، كشفت الشركة عن 5 طرازات جديدة دفعة واحدة، في خطوة تعكس طموحاتها لتعزيز حضورها بالسوق المصري ومواكبة تطورات صناعة السيارات عالميًا.

وعلى هامش هذا الحدث، أجرى "مصراوي" حوارًا خاصًا مع السيد "ونيـوان باو" مدير المبيعات العالمية في شركة شيري، الذي قدم رؤية شاملة لمستقبل سوق السيارات المصري، وتحدث عن التحديات التي تواجه التحول نحو الطاقة النظيفة، كما تطرق إلى الخيارات الأنسب للمستهلك في مصر، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي.

وإلى نص الحوار الكامل:

- كيف ترى شيري السوق المصري بعد مرور 10 سنوات على الشراكة مع جي بي أوتو؟

نحن نثمن كثيرًا هذه الشراكة، ونتعامل مع السوق المصري باعتباره سوقًا استراتيجيًا مهمًا للغاية. دخلنا مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ومنذ 10 سنوات بدأنا شراكتنا مع مجموعة جي بي أوتو. خلال هذه الفترة، حرصنا على دراسة السوق بدقة وتحليل احتياجات العملاء، وهو ما مكّننا من تطوير طرازات مناسبة للسوق المحلي، مع الالتزام بتقديم حلول متنوعة تناسب كل فئات المستهلكين.

- هل لديكم خطط لتصنيع سيارات كهربائية محليًا، خاصة مع توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة؟

بالتأكيد. شيري تضع الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن أولوياتها منذ سنوات، ونسعى لتعزيز وجودنا في هذا المجال. لدينا خبرة واسعة في السيارات الكهربائية والهجينة، ونستحوذ بالفعل على نحو 50% من مبيعات الطاقة الجديدة ضمن مجموعة شيري على مستوى العالم.

نحن ندرس حاليًا توسيع التصنيع المحلي في مصر، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، لكن الأمر ما زال قيد التحليل والدراسة، ولم نعلن بعد عن طرازات محددة سيتم تجميعها محليًا في هذه المرحلة.

- بالحديث عن الطاقة النظيفة.. ما نوع السيارات الأنسب حاليًا للسوق المصري: الكهربائية الخالصة أم الهجينة؟

الاختيار يعتمد على البنية التحتية وتفضيلات المستهلك المحلي. حاليًا، وبسبب محدودية محطات الشحن في مصر، فإن السيارات الهجينة (Hybrid) هي الأنسب. فهي تمنح المستخدم حرية أكبر في التنقل، خاصة في المسافات الطويلة مثل السفر إلى الغردقة أو الساحل دون القلق من نفاد الشحن.

لكننا نؤمن أن مستقبل السيارات سيكون للكهربائية الخالصة (BEV)، خصوصًا مع تطور البنية التحتية وزيادة عدد محطات الشحن خلال السنوات المقبلة.

- وماذا عن خططكم للتوسع في السوق الأوروبي؟ والتحديات التي تواجهونها؟

السوق الأوروبية مليئة بالمنافسة، لكنها أيضًا سوق ضخمة وواعدة. ما يميزنا في شيري أننا نلتزم بالمعايير الأوروبية الصارمة منذ تصميم السيارة، ما يسمح لنا بتصدير سياراتنا إلى أوروبا دون الحاجة لتعديلات كبيرة.

نعمل حاليًا على استثمارات كبيرة في أوروبا، لا سيما في إسبانيا، حيث نعتبرها بوابة استراتيجية للسوق الأوروبي. ونسعى لأن نكون جزءًا من هذا التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.

- هل تمثل زيادة عدد طرازات شيري في مصر إلى 10 طرازات تحديًا أم فرصة استثمارية؟

نحن نرى فيها فرصة كبيرة. نطلق هذا العام الطراز العاشر في مصر، وهو أمر لم يحدث صدفة، بل نتيجة تحليل دقيق لحاجات السوق. فلسفتنا تقوم على تلبية تنوع أذواق المستهلكين، سواء كان يبحث عن سيارة اقتصادية، SUV، سيدان، أو ذات مساحة كبيرة. لذلك نعمل على توفير مجموعة متكاملة تغطي مختلف الفئات والشرائح.

- شيري الآن في صدارة المبيعات بالسوق المصري.. كيف تحقق هذا الإنجاز؟

هذا الإنجاز هو ثمرة جهود طويلة من العمل الجاد، والاعتماد على دراسات دقيقة للسوق واحتياجات المستهلك. نحرص دائمًا على تقديم سيارات تناسب تطلعات العملاء، ونسعى لتوفير خيارات متعددة في مختلف القطاعات، مثل طرازات تيجو 3، تيجو 4، تيجو 7، وتيجو 8، وغيرها. هذا التنوع جعل شيري أقرب إلى المستهلك المصري، وساهم في تصدرنا للمبيعات.

- وأخيرًا.. هل تنوون إدخال طرازات بنزين جديدة للتجميع المحلي في الفترة المقبلة؟

نعم، نحن نعمل على دراسة الأمر حاليًا، وهناك خطط لتوسيع نطاق الطرازات المجمعة محليًا، لكن لم نعلن بعد عن تفاصيل محددة. المؤكد أننا نولي أهمية كبيرة للسوق المصري، والتجميع المحلي سيكون عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتنا المستقبلية.