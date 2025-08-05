وكالة أمريكية: نيسان صني تترك صدارة المبيعات في مصر لصالح سيارة بيك آب

القاهرة - (مصراوي):

كشف تقرير لوكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن السيارات الجديدة الأكثر مبيعًا في السوق المصري خلال الأشهر الست الأول من عام 2025 الجاري.

وبحسب الوكالة الأمريكية، خسرت السيارة "نيسان صني" سيدان العائلية محلية الصنع، مركز الصدارة الذي كانت تهيمن عليه منذ بداية العام، ذلك بالرغم من نمو مبيعاتها بنسبة 43.8% على أساس سنوي.

واعتلت السيارة شيفروليه TFR المجمعة محليًا والشهيرة بـ"شيفرولية الدبابة" بيك آب التجارية صدارة المبيعات خلال الفترة المذكورة بمعدل نمو سنوي بلغ 249%.

ولا تراوح كل من "نيسان صني" التي تهيمن على سوق سيارات الركوب (الملاكي) و"شيفرولية TFR" المسيطرة بالقطاع التجاري، المركزين الأول والثاني بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا منذ عام 2022.

وفي تقريرها نصف السنوي، رصدت الوكالة الأمريكية نموًا بلغ 43% بالمبيعات العامة في سوق السيارات بقطاعاته "ركوب - شاحنات - حافلات ركاب"، ما يعكس تعافيًا من التراجع الحاد بين عامي 2021 و2023.

أسعار شيفرولية TFR

تقدم السيارة شيفرولية الدبابة موديل 2026 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و15 ألف جنيه للفئة Box، والفئة AC الأعلى تجهيزًا بمليون و99 ألف جنيه.

أسعار نيسان صني

تتوفر نيسان صني موديل 2026 الجديدة بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة مانيوال، والفئة الأولى بناقل حركة أتوماتيك سعرها 735 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 810 آلاف جنيه.

يذكر أن الوكالة الأمريكية تتوقع مواصلة سوق السيارات رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.

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