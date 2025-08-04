وكالة أمريكية: 43% نموًا بمبيعات السيارات في مصر بالنصف الأول من 2025

كتب - أيمن صبري:

نشرت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، تقريرًا تفصيليًا عن أداء قطاع السيارات المصري خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري.

وكشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها عن نمو مبيعات السيارات بأنواعها "ركوب - شاحنات - حافلات ركاب" في مصر خلال الأشهر الست الأول من العام الجاري بنسبة 43% على أساس سنوي.

وأوضحت F2M أن البيئة الاستثمارية المواتية، أسهمت بشكل كبير في تعافي سوق السيارات المصري وتحقيق انتعاشة طال انتظارها، ما يعكس تعافيًا من التراجع الحاد بين عامي 2021 و2023.

وتصدرت علامة شيفروليه الأمريكية المبيعات بمعدلات نمو بلغت 212.6% متجاوزة نيسان اليابانية التي فقدت مركز الصدارة رغم تحقيقها معدلات إيجابية بالمبيعات بلغت نسبتها 24.1%.

وتراجعت شيري الصينية إلى المركز الثالث بعد أن كانت العلامة التجارية الأكثر مبيعًا العام الماضي رغم نموها بنسبة 15.1%، وتلتها في الترتيب الرابع هيونداي الكورية بنمو 70.8%، ثم MG الصينية خامسًا بمعدل نمو بلغ 11.8%.

وعلى النقيض، عانت السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال النصف الأول من العام، مسجلة واحدة من أسوأ النتائج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب مراقبون فإن سوق السيارات الكهربائية يظل متأثرًا بضعف البنية التحتية في مصر من ندرة نقاط الشحن ومراكز الخدمة وما بعد البيع؛ فضلًا عن ارتفاع الأسعار نسبيًا مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتصدرت MG الترتيب العام لقطاع السيارات الكهربائية بعد أن قفزت أربعة مراكز متفوقة على سيتروين الفرنسية التي تراجعت إلى الترتيب الثاني بنسبة 87.3%، ثم هيونداي التي تقدمت إلى المركز الثالث بنمو كبير بلغ 237.5%.

وتتوقع الوكالة الأمريكية أن يواصل سوق السيارات رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.

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