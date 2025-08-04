تسلا تعلن منح إيلون ماسك تعويضًا بقيمة 29 مليار دولار.. ما القصة؟

واشنطن - (أ ب):

أعلنت شركة تسلا أنها بصدد منح الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، 96 مليون سهم مقيد تقدر قيمتها بنحو 29 مليار دولار، وذلك بعد ستة أشهر فقط من إصدار قاضية أمرا للشركة بإلغاء حزمة مكافآته الضخمة.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية في ملف إفصاح للجهات التنظيمية، اليوم الإثنين، إن ماسك يجب أن يدفع أولا لتسلا 23.34 دولارا لكل سهم مقيد يتحول إلى ملكية فعلية، وهو ما يعادل سعر التنفيذ لكل سهم ضمن حزمة المكافآت التي حصل عليها في عام 2018 كرئيس تنفيذي للشركة.

وفي ديسمبر الماضي، أكدت القاضية بولاية ديلاوير، كاثلين سانت جود ماكورميك، حكمها السابق الذي يقضي بضرورة أن تلغي شركة تسلا حزمة المكافآت التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات والممنوحة لإيلون ماسك.

ووجدت ماكورميك أن ماسك هو من دبر حزمة المكآفات التاريخية تلك من خلال مفاوضات صورية مع أعضاء في مجلس الإدارة لا يتمتعون باستقلالية.

وطعن ماسك على القرار في مارس. وبعد شهر، أعلنت تسلا في ملف إفصاح للجهات التنظيمية أنها أنشأت لجنة خاصة للنظر في تعويض ماسك بصفته الرئيس التنفيذي.