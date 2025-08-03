طرح النسخة الأحدث من جيتور X90 بلس 7 راكب في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، عن إطلاق النسخ الأحدث من سياراتها X90 بلس، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية متعددة الاستخدام (SUV) ذات السبعة مقاعد.

تأتي النسخة الأحدث من سيارة X90 بلس ضمن فئة بمجموعة من التجهيزات المتطورة التي تعزز مستويات الأمان والراحة والرفاهية حيث زودت السيارة بنظام المساعدة في تغيير المسار، ونظام كشف النقطة العمياء، بالإضافة إلى مستشعر فتح الشنطة الخلفية بحركة القدم لسهولة الاستخدام.

كما تأتي السيارة بنظام تنبيه عند فتح الأبواب، وتنبيه لحركة المرور الخلفية عند الرجوع، مما يعزز من سلامة الركاب في جميع الظروف. ولضمان تجربة قيادة أكثر تطورًا، تضم X90 بلس شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب مقعد كهربائي مخصص للراكب الأمامي، وفتحات تكييف مخصصة للصف الثالث لضمان راحة جميع الركاب.

وتتميز السيارة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر يولد قوة 197 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 275 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT أوتوماتيكي من 7 سرعات، كما تتميز بهيكل SUV بخمسة أبواب وسبعة مقاعد، مع أبعاد خارجية تبلغ 4858 مم طولًا، 1925 مم عرضًا، و1780 مم ارتفاعًا، إلى جانب قاعدة عجلات طويلة بطول 2850 مم، ما يوفر مساحات واسعة للركاب في الصفوف الثلاثة. كما تأتي السيارة بسعة تخزين مرنة تتراوح بين 104 إلى 1052 لترًا، وسعة خزان وقود تبلغ 57 لترًا.

وتعتمد جيتور X90 Plus على نظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون وخلفي مستقل متعدد الوصلات، إلى جانب نظام توجيه كهربائي EPS وفرامل يد كهربائية EPB، مما يضمن تجربة قيادة مريحة وثابتة حتى على الطرق غير المستوية. كما تأتي السيارة مزودة بجنوط رياضية قياس 20 بوصة (255/45 R20) تضفي طابعًا رياضيًا على المظهر الخارجي.

وعلى صعيد الراحة والرفاهية، تضم جيتور X90 Plus نظام تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق مزوّد بشاشة تحكم تعمل باللمس قياس 9.7 بوصة، إضافة إلى نظام PM 2.5 لتنقية الهواء داخل المقصورة، مما يوفر بيئة صحية ونقية للركاب. وفيما يتعلق بوسائل الأمان، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية أمامية لكل من السائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية، ما يعزز من مستوى الحماية داخل المقصورة.

تطرح سيارة جيتور X90 Plus في السوق المصري لأول مرة بفئة واحدة، وبسعر تنافسي يبلغ مليون و 1,520,000 جنيه لموديل 2026، و1,470,000 جنيه لموديل 2025.

وتقدم السيارة بضمان على المحرك لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، وضمان شامل على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150,000 كم، كما تقدم الشركة خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر على جميع طرازات جيتور لفترة محدودة.