القاهرة - (مصراوي):

تعد تقنية Extended Range Electric Vehicle والتي تعرف اختصارًا بـ(EREV) بمثابة الحل العملي لسيارات الطاقة النظيفة، فهي تقف في نطاق وسطي بين السيارات الكهربائية (BEV) والسيارات الهجينة بنمطيها ((HEV/PHEV).

وتستطيع السيارات التي تعمل بنظام (EREV) أن تقطع أكثر من 1000 كيلومتر قبل الحاجة للتزود بالوقود، وذلك بفضل الاعتماد على محرك كهربائي ومولد للطاقة يعمل بالبنزين، وهذا المولد لا يدفع السيارة مباشرة، بل يقوم فقط بشحن البطارية عندما تكون منخفضة، ما يطيل مدى القيادة الكلي.

تتميز سيارات الـ(EREV) بمدى سير أكبر مقارنة بالسيارات الهجينة التي تعمل بنظام PHEV، كما أنها لن تتوقف عند نفاذ الطاقة الكهربائية مثلما يحدث مع سيارات BEV الكهربائية؛ فضلًا عن كفاءتها في استهلاك الوقود وانبعاثاتها المتدنية بعكس سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية.

يرى خبراء أن السيارات العاملة بتقنية EREV مؤهلة لتكون مستقبل السيارات النظيفة في السوق المصري خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك لكفاءتها في التشغيل والمدى الممتد وعدم حاجتها للشحن الخارجي وخاصة أن مصر لا تزال تفتقر إلى بنية تحتية لتشغيل السيارات الكهربائية وندرة نقاط الشحن.

وبالرغم من كل المميزات التي تتمتع بها السيارات التي تعمل بنظام EREV، ولكن يعيبها ارتفاع أسعارها نسبيًا مقارنة بالسيارات التقليدية وأيضًا ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، وزيادة استهلاك الوقود بسبب ثقل وزن البطارية الكهربائية.

ما أبرز سيارات التي تعمل بتقنية EREV في مصر حاليًا؟

لا تزال السيارات التي تعمل بنظام EREV محدودة في السوق المصري، حيث لا يتواجد حاليًا سوى سيارات معدودة، أبرزها المقدم من VOYAH وهي علامة فرعية تابعة لشركة دونج فينج الصينية ووكيلها المحلي شركة SN أوتوموتيف.

ڤويا FREE

ومن الطرازات التي تقدمها ڤويا في مصر بنظام EREV السيارة ڤويا FREE الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات. التي تعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو وبطارية كهربائية بسعة 43 كيلووات/ساعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية قدرها 482 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن.متر.

وتستطيع السيارة قطع 1340 كم قبل الحاجة للتزود بالوقود، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

ترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أحادي السرعة، وتعمل بنظام الجر الأمامي، كما تستند إلى نظام تعليق ماكفيرسون في الأمام ومالتي لينك في الخلف.

يبلغ طول السيارة 490.5 سم، وعرضها 195 سم، وارتفاعها 164.5 سم، مع قاعدة عجلات بطول 296 سم، وسعة خزان وقود تصل إلى 72 لترًا، بينما تتراوح سعة الحقيبة الخلفية بين 560 لترًا وحتى 1320 لترًا حسب وضعية المقاعد.

تجهيزات السيارة تشمل أنظمة أمان متقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام كشف النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، إضافة إلى ست وسائد هوائية لسلامة الركاب. وتأتي السيارة مزودة بسقف بانورامي، وكاميرات محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام مثبت سرعة.

أما من حيث التجهيزات الداخلية، فتم تزويد السيارة بعجلات رياضية قياس 20 بوصة، وشاشة وسطية بقياس 15.6 بوصة، مع عدادات رقمية بالكامل، لتوفر تجربة قيادة عصرية ومتكاملة.

روكس 01

السيارة روكس 01 من السيارات التي تعمل بنظام المدى الممتد (EREV) في مصر وتعتمد على نظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتستطيع روكس 01 استنادًا إلى تقنية (EREV) المدى الممتد على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

تتوفر روكس 01 موديل 2025 الفئة Family سباعية المقاعد (2-3-2) ثلاثة ملايين و650 ألف جنيه، والفئة Aviation سداسية المقاعد (2-2-2) بثلاثة ملايين و735 ألف جنيه.

ڤويا Passion

تتوفر سيارة ڤويا Passion الفارهة الجديدة لعملاء السوق المحلي بحسب المعلن من وكيل العلامة الصينية، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و550 ألف جنيه.

تنتمي السيارة إلى فئة السيدان كاملة الحجم، وتعد من أحدث طرازات علامة دونج فينج الصينية، حيث تأتي بموديل 2026 ضمن الجيل الأحدث.

يبلغ طول السيارة 508.8 سم، وعرضها 197 سم، وارتفاعها 151.5 سم، مع قاعدة عجلات بطول 300 سم، وارتفاع عن الأرض يبلغ 21 سم، وسعة خزان وقود تصل إلى 51 لترًا، في حين تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 410 لترًا.

تعتمد السيارة على منظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 1500 سي سي تيربو وبطارية كهربائية بسعة 43 كيلووات/ساعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية قدرها 522 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 810 نيوتن.متر، ما يسمح لها بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية.

تقطع السيارة 1250 كم تقريبًا بخزان وقود واحد، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة. تعمل السيارة بناقل حركة أحادي السرعة، ونظام جر أمامي، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر. كما تستند إلى نظام تعليق ماكفيرسون في الأمام ومالتي لينك في الخلف.

تشمل تجهيزات الأمان أنظمة متقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام كشف النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، مع وجود ست وسائد هوائية لحماية الركاب، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وكاميرات محيطية بزاوية رؤية 540 درجة، ونظام مثبت سرعة.

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