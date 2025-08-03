القاهرة - (مصراوي):

كشفت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلي خلال شهر أغسطس الجاري.

وشهدت القائمة السعرية الجديدة تواجد السيارة تيجو 3 الرياضية متعددة الاستخدامات بموديل 2024، وذلك رغم الإعلان عن وقف إنتاجها في مايو من العام الماضي بعد انضمام السيارة تيجو 4 برو.

وتتوفر شيري تيجو 3 Facelift المجمعة بمصانع الشركة في مصر وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 830 ألف جنيه.

تقدم تيجو 3 بطول 4.419 مم، عرض 1.765 مم، 1.651 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.510 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تعتمد شيري تيجو 3 على محرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

مقصورة تيجو 3 مزودة بعدد من أنظمة الترفيه والكماليات في مقدمتها، زر تشغيل وإيقاف السيارة، تكييف هواء أوتوماتيك وفتحات هواء للمقاعد الخلفية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، شاشة وسطية قياس 8 بوصة مع إمكانية عرض الهاتف عليها.

اقرأ أيضًا:

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟

إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين