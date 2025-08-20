إعلان

أكورا تكشف عن سيارتها RSX Prototype الكهربائية الاختبارية

11:16 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    RSX Prototype الاختبارية
  • عرض 6 صورة
    RSX Prototype الاختبارية
  • عرض 6 صورة
    RSX Prototype الاختبارية
  • عرض 6 صورة
    RSX Prototype الاختبارية
  • عرض 6 صورة
    RSX Prototype الاختبارية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة أكورا النقاب عن سيارتها RSX Prototype الاختبارية، والتي تمهد الطريق لباكورة إنتاجها المستقل من السيارات الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة SUV ذات خطوط الكوبيه.

وأوضحت العلامة الفاخرة التابعة لشركة هوندا اليابانية أن سيارتها RSX Prototype الاختبارية تتمتع بشخصية رياضية أنيقة، وتعتمد على نظام التشغيل الذكي ASIMO OS، والذي يتكيف مع أسلوب القيادة ويفهم تفضيلات قائد السيارة، فضلا عن إمكانية استخدام السيارة كمصدر طاقة متنقل لتزويد المنازل بالكهرباء في حالات الطوارئ.

ويعزز الطابع الرياضي للسيارة الكروس أوفر RSX Prototype الكهربائية نظام الدفع الرباعي مزدوج المحركات Dual Motor AWD والعجلات مقاس 21 بوصة ونظام التعليق الأمامي الخاص، مع مركز ثقل منخفض ومكابح بريمبو عالية الأداء.

وعلى الصعيد الشكلي، تطل السيارة RSX Prototype الاختبارية بواجهة عصرية تتألق بشبكة أمامية ماسية خماسية الأضلاع، بينما تزدان المؤخرة بشريط إضاءة يمتد بكامل عرضها.

RSX Prototype أكورا السيارات الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة