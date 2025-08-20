أكورا تكشف عن سيارتها RSX Prototype الكهربائية الاختبارية

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة أكورا النقاب عن سيارتها RSX Prototype الاختبارية، والتي تمهد الطريق لباكورة إنتاجها المستقل من السيارات الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة SUV ذات خطوط الكوبيه.

وأوضحت العلامة الفاخرة التابعة لشركة هوندا اليابانية أن سيارتها RSX Prototype الاختبارية تتمتع بشخصية رياضية أنيقة، وتعتمد على نظام التشغيل الذكي ASIMO OS، والذي يتكيف مع أسلوب القيادة ويفهم تفضيلات قائد السيارة، فضلا عن إمكانية استخدام السيارة كمصدر طاقة متنقل لتزويد المنازل بالكهرباء في حالات الطوارئ.

ويعزز الطابع الرياضي للسيارة الكروس أوفر RSX Prototype الكهربائية نظام الدفع الرباعي مزدوج المحركات Dual Motor AWD والعجلات مقاس 21 بوصة ونظام التعليق الأمامي الخاص، مع مركز ثقل منخفض ومكابح بريمبو عالية الأداء.

وعلى الصعيد الشكلي، تطل السيارة RSX Prototype الاختبارية بواجهة عصرية تتألق بشبكة أمامية ماسية خماسية الأضلاع، بينما تزدان المؤخرة بشريط إضاءة يمتد بكامل عرضها.