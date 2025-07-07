مع توالي الحوادث.. هل التأمين التكميلي على السيارة حل مناسب؟

كتب - محمود أمين:

في ظل تكرار حوادث الطرق وارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار، يظهر أهمية التأمين التكميلي على السيارات في مصر، خاصة مع زيادة أعداد المتضررين من تصادمات جزئية أو كلية دون تغطية تأمينية كافية.

ورغم أن التأمين الإجباري يغطي فقط المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الغير، يظل التأمين التكميلي خيارًا مطروحًا لحماية السيارة نفسها، وسنتناول فوائده، وشروطه خلال هذا التقرير:

التأمين التكميلي هو عقد اختياري بين مالك السيارة وشركة التأمين، يهدف إلى تغطية الأضرار التي قد تلحق بالسيارة المؤمن عليها نتيجة حوادث السير، أو السرقة، أو الحريق، أو الكوارث الطبيعية.

وتختلف نسبة التغطية بناءً على نوع التغطية وقيمة القسط السنوي، وكذلك نسبة التحمل التي يدفعها المؤمن له عند كل حادث.

تزايد حوادث السيارات خلال الأشهر الأخيرة، سواء على الطرق السريعة أو داخل المدن، رفع من خسائر مالكي السيارات غير المؤمن عليها تكميليًا، خاصة في حالات التلفيات الجزئية الباهظة أو الحوادث التي لا يمكن تحديد الطرف المتسبب فيها بوضوح. كما أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار يزيد من العبء المالي في حالة أي ضرر.

ما مزايا التأمين التكميلي للسيارات؟

-حماية من تكاليف الإصلاح الكبيرة.

-التغطية في حالة السرقة أو الحريق.

-إمكانية إضافة خدمات مثل التأمين ضد الكوارث أو التصادم مع أجسام غير متحركة.

لكن هناك أيضًا بعض التحديات، مثل قيمة القسط السنوي الذي قد يكون مرتفعًا نسبيًا في بعض الشركات، واشتراطات تحمل مالي في بعض الحوادث، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بشروط الصيانة ووجود محضر رسمي في حالات المطالبة.

لماذا التأمين التكميلي ضروريًا؟

ينصح بالتأمين التكميلي خصوصًا لمالكي السيارات الحديثة أو مرتفعة الثمن، وكذلك لمن يستخدمون سياراتهم يوميًا في ظروف قيادة عالية المخاطر، أو في مناطق ذات كثافة مرورية مرتفعة.

كما يعد مفيدًا للمستخدمين الذين لا يستطيعون تحمّل مفاجآت مالية كبرى نتيجة حوادث مفاجئة.

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